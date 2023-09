Le gouvernement présente vendredi aux syndicats de fonctionnaires un projet d’accord qui vise à renforcer les garanties offertes aux 2,5 millions d’agents de la fonction publique d’Etat en matière d'invalidité, d’incapacité et de décès.

Après la présentation par l’administration d’une première version du texte en juillet, le ministre de la Fonction publique Stanislas Guerini doit cette fois présenter formellement aux syndicats la version finale de ce projet d’accord.

Un salaire maintenu à 100 % la première année de congé maladie

Sur le volet « incapacité », le document prévoit notamment que l’Etat indemnise les fonctionnaires placés en congé longue maladie à 100 % de leur traitement indiciaire (l’équivalent du salaire de base), la première année du congé. Les agents concernés conserveraient en outre un tiers du montant de leurs primes. Les deux années suivantes, l’indemnisation chuterait à 60 % du traitement indiciaire et des primes.

En matière d'invalidité, les fonctionnaires concernés pourront continuer à exercer dans le secteur public si leur santé le permet, là où l’invalidité rimait jusqu’ici avec radiation des cadres de la fonction publique.

Pour ces fonctionnaires invalides mais encore en état de travailler, l’Etat versera, en plus de la rémunération liée à leur travail, une rente mensuelle correspondant à 40 % de leur traitement indiciaire et de leurs primes. Quant aux fonctionnaires invalides qui ne peuvent plus travailler, ils seront placés en « disponibilité pour raisons de santé, sans limite de durée » selon le projet d’accord.

« Une transformation du régime triple »

« L’objectif de cette transformation du régime est triple : le retour à l’emploi, la meilleure prise en compte des accidents de la vie et la simplification du régime », est-il précisé dans le document.

Le projet d’accord assouplit enfin les conditions de versement du capital décès aux ayants droit d’un agent public décédé. Les nouvelles garanties en matière d'incapacité et de décès doivent s’appliquer « au cours de l’année 2024 ». Celles relatives à l’invalidité entreront en vigueur « au plus tard le 1er janvier 2027 ».

De laborieuses négociations

Après la réunion de vendredi, les syndicats devront choisir dans les prochains jours de signer ou non l’accord qui leur est proposé. Leur éventuelle signature clôturerait de laborieuses négociations entamées dès le printemps 2022 mais retardées successivement par la présidentielle, les élections professionnelles et l’opposition unanime des syndicats à la réforme des retraites.

Un premier accord, relatif aux garanties offertes par l’Etat en matière de santé, avait été signé à l’unanimité des syndicats de la fonction publique d’Etat en janvier 2022.