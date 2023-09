Un réseau qui installait des machines à sous illégales dans des bars en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie a été démantelé mardi dernier, a annoncé ce vendredi la procureure de la République de Bordeaux Frédérique Porterie.

Au total, quatorze personnes ont été interpellées. Trois des mis en cause ont été présentés à la JIRS (Juridiction interrégionale spécialisée) de Bordeaux jeudi à l’issue de leur garde à vue. Ils ont été mis en examen des chefs « d’importation, détention, mise à disposition, installation et exploitation en bande organisée d’appareils de jeux de hasard », et des chefs de « blanchiment aggravé et participation à une association de malfaiteurs. » Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Les perquisitions menées ont permis de saisir quatre véhicules, 320.500 euros sur des comptes bancaires, 97.700 euros en numéraire et dix-sept machines à sous.

Machines dissimulées dans des bornes Internet

L’affaire avait démarré au début de l’année 2022. Les enquêteurs de la section de recherches de Limoges avaient « décelé la présence illégale de machines à sous au sein d’un bar associatif à Limoges. » Un contrôle mené par une administration dans cet établissement « a confirmé la présence de jeux de hasard, ainsi qu’un contrat pour la maintenance de ces appareils avec une société financière basée dans le Lot. »

Les investigations « ont mis en évidence que le gérant de cette société implantait des machines à sous dans des bars PMU et des locaux associatifs communautaires des départements de la Haute-Vienne, de la Dordogne, de la Corrèze, du Lot et de l’Aveyron. Ces machines à sous étaient dissimulées dans des bornes Internet, les joueurs introduisant de l’argent et pouvant gagner des cartes cadeaux ou des espèces. »

Les gains engendrés étaient supérieurs à 1,5 million d’euros

L’enquête a établi que les serveurs et les logiciels de jeux de hasard dédiés au fonctionnement des machines étaient produits et commercialisés par une société luxembourgeoise, spécialisée dans les jeux d’arcade, billards et flippers. « Les gains engendrés étaient supérieurs à 1,5 million d’euros. »

Le parquet de la JIRS de Bordeaux s’est saisi de l’affaire le 21 juin 2022 et a ouvert une information judiciaire des chefs « d’importation, détention, mise à disposition et exploitation en bande organisée d’appareils de jeux de hasard », ainsi que des chefs de « blanchiment et participation à une association de malfaiteurs. »

Le dirigeant de la société basée au Luxembourg a également été entendu jeudi par les autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre de la coopération internationale.