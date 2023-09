« C’est exceptionnel en termes de chaleur, à l’image du mois de septembre », lance Tristan Amm, prévisionniste chez Météo-France. Le pays va battre de nouveaux records en ce début de mois d’octobre avec un pic de chaleur attendu lundi. Le record est pour l’heure détenu par le 3 octobre 1985, avec 21,76 °C en moyenne sur tout le territoire. « Samedi, les températures vont commencer à grimper jusqu’au début de la semaine prochaine », développe Tristan Amm. Selon le spécialiste, de nombreux records du mois d’octobre sont menacés avec des « énormes anomalies » qui pourraient dépasser les 10 °C.

Les départements les plus touchés seront la Haute-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne où des températures avoisinant les 35 °C sont attendues pour les premiers jours du mois. Néanmoins, tout le pays sera touché par cette vague de chaleur historique pour un mois d’octobre. Le Sud-Est atteindra les 32 °C tandis que l’Île-de-France s’attend à des 30 °C. Les plus épargnés seront les Bretons et les habitants du nord de l’Hexagone… Mardi, des perturbations vont modestement tempérer cette vague de chaleur mais les températures repartiront à la hausse par la suite, selon les prévisions.

🌡️ L’épisode de #chaleur actuel n’est pas terminé et devrait atteindre son apogée entre dimanche et lundi.



Voici les #températures d'ores et déjà attendues pour ce #weekend ⤵️



👉https://t.co/lCKhZ9Oism pic.twitter.com/Huwyco4rHH — Météo-France (@meteofrance) September 28, 2023

Un début d’automne estival auquel il faudra a priori s’habituer… L’an dernier déjà, le mois d’octobre avait été enregistré comme le plus chaud avec un excédent de température qui avait atteint +3,5 °C sur l’ensemble du mois…. En ce début d’octobre, nous serons à +4 °C…

L’impact du changement climatique

« Le changement climatique favorise une extension des vagues de chaleur au-delà de la saison estivale et joue un rôle amplificateur lors des épisodes chauds, comme l’épisode de chaleur que la France a connu du 3 au 11 septembre. D’autre part, les masses d’air sahariennes qui remontent sur l’Europe du Sud sont de plus en plus chaudes avec le réchauffement global », décrypte Christine Berne, climatologue chez Météo-France pour expliquer le phénomène. « Ces températures sont également favorisées par les conditions anticycloniques du moment. La haute pression sur le pays va également contenir plus longtemps les masses d’air sahariennes », ajoute Tristan Amm.

Selon les deux spécialistes, sur l’année, nous ne sommes pas encore sur le pire scénario du Giec mais les climatologues et prévisionnistes craignent un mois d’octobre aux tristes records. Et d’ici quelques années, les alertes canicules pourraient s’étendre après l’été…