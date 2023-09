L’agglomération de Nîmes (Gard) a décidé de mettre en place un arrêt de bus provisoire dans le quartier Pissevin, « pour répondre à l’urgence de la desserte » du secteur, indique la collectivité. Les Nîmois qui résident dans ce quartier pourront prendre les transports en commun (T2 et L8), pour une durée qui n’a pas encore été précisée, au croisement de la rue Neper et de l’avenue Kennedy.

« Cet emplacement a été choisi afin de limiter au maximum la marche à pied pour prendre les transports en commun, détaille l’agglomération. Cet arrêt provisoire sera en place jusqu’à la sécurisation effective des stations et des arrêts existants, actuellement non desservis, afin de préserver la sécurité des chauffeurs et des usagers. »

Le quartier Pissevin, à Nîmes, est en proie depuis plusieurs années à de sanglants règlements de comptes en lien avec des trafics de stupéfiants. Les transports en commun avaient été suspendus dans le secteur en raison de ces violences. Une médiathèque avait fermé et la relève des déchets avait été décalée pour ces mêmes raisons.