Nouvel acte de violence dans la cité phocéenne. Deux hommes ont été tués par balles et un troisième blessé ce jeudi soir dans une fusillade, dans les quartiers populaires du nord de Marseille, a appris l’AFP auprès des marins-pompiers et de sources policières. Les faits se sont produits sur la voie publique autour de 19h40 le quartier des Chutes-Lavie, dans le 4e arrondissement de Marseille, selon ces sources.

L’une des deux victimes est morte sur le coup tandis que la seconde est décédée « 20 à 30 minutes après la première », a indiqué à l’AFP l’une des sources policières. « L’auteur des faits, armé d’une arme longue, a pris la fuite » à bord d’un véhicule. Une voiture incendiée a été retrouvée un peu plus tard dans un parc, non loin du lieu de la fusillade, a ajouté la source policière, ajoutant qu’on ne pouvait savoir à ce stade s’il s’agissait de celle du ou des auteurs des tirs.

Les dirigeants des neuf pays méditerranéens de l’Union européenne se retrouvent vendredi à Malte pour accorder leurs positions, en particulier sur l’immigration, forts d’une entente inattendue mais croissante entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni et au lendemain d’un accord à Bruxelles.

Le président français, qui se revendique progressiste et pro-européen, et la Première ministre italienne, à la tête d’une formation postfasciste et élue il y a un an sur un programme aux accents nationalistes, se sont longuement entretenus mardi à Rome sur fond de nouvelle crise migratoire provoquée par un afflux record sur l’île italienne de Lampedusa. « Il y a une vision partagée de la gestion de la question migratoire entre la France et l’Italie », a-t-on estimé à Paris.

Stop à l’enflammade. Après la diffusion d’informations contradictoires ces derniers jours concernant Antoine Dupont, et notamment un optimisme assez étonnant de la part de William Servat mardi, le manager santé du XV de France Bruno Boussagol est venu rétablir quelques faits ce jeudi. Le nouveau mot d’ordre : on ne s’avance sur rien. Concernant la présence du capitaine des Bleus pour un éventuel quart de finale, le médecin a assuré que la question « ne se posait pas aujourd’hui ».

« Il y a tellement de choses à valider avant qu’on se projette juste sur son retour dans le groupe », a-t-il ajouté. De manière générale, toutes les étapes restantes d’ici à la présence de Dupont sur un terrain pour un match de rugby devront au préalable être validées par le docteur Lauwers. Elles seront ensuite discutées au sein de la « cellule Dupont » spécialement créée, avec le joueur, sa famille, Fabien Galthié, le staff médical des Bleus et son club de Toulouse.