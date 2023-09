Les élèves de troisième passeront les épreuves écrites du brevet des collèges les 1er et 2 juillet 2024, et « non pas en juin comme d’habitude », ce qui permettra aux collégiens de rester en classe « jusqu’aux derniers jours de juin », a annoncé ce jeudi Gabriel Attal.

« J’ai décidé, pour la première fois depuis très longtemps, que les épreuves de brevet ne se tiendraient non pas en juin comme d’habitude, mais en juillet, en l’occurrence les 1er et 2 juillet », a précisé sur le plateau du JT de TF1 le ministre de l’Education nationale. « Ce qui veut dire que jusqu’aux derniers jours de juin nos collégiens seront en classe », a-t-il affirmé, évoquant un « choix de la reconquête du mois de juin », qui « s’applique aussi aux collégiens ».

Ce point semble avoir fait l’objet d’un arbitrage de dernière minute, car selon un document interne au ministère de l’Education, dont l’AFP avait obtenu copie jeudi, les dates du brevet avaient initialement été fixées aux 27 et 28 juin 2024. Interrogé par l’AFP sur ce nouveau calendrier, Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du SNPDEN-Unsa (premier syndicat des chefs d’établissements), a dit « s’interroger » sur « la possibilité pour les enseignants de corriger les copies en un temps très limité car la fin d’année scolaire est le vendredi 5 juillet ».