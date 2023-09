C’était une promesse du gouvernement après l’abandon du projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes en janvier 2018 : l’aéroport Nantes-Atlantique allait être réaménagé le plus vite possible. Cinq ans après, peu de choses ont réellement avancé. Au grand dam des élus locaux et voyageurs qui s’impatientent devant un équipement vieillissant. Et la dernière décision de l’Etat ne risque pas de débloquer la situation. Selon Le Figaro, l’appel d’offres portant sur la désignation d’un nouveau concessionnaire a été annulé par le gouvernement.

Ce nouveau concessionnaire, qui devait succéder à Vinci Airports, aurait eu en charge l’exploitation de l’aéroport et la conduite des travaux de rénovation. Il était prévu, notamment, de moderniser et d’agrandir l’aérogare, de réaliser des parkings couverts, ainsi que de restaurer et d’allonger la piste aéroportuaire.

En mars dernier, la direction générale de l'aviation civile (DGAC) avait pourtant assuré que le concessionnaire serait désigné « courant 2023 ». Le manque de candidats à l’appel d’offres pourrait avoir refroidi l’Etat. Seul Vinci ayant fait savoir qu’il candidatait à sa propre succession. Rien n'évoluera désormais sans la relance d’un nouvel appel d’offres, processus qui nécessitera probablement encore plusieurs années d’attente.

L’allongement de la piste abandonné ?

Il se dit également que l’allongement de la piste aéroportuaire (400 mètres supplémentaires au sud) devrait être abandonné. Coûteux et contesté, cet allongement était pourtant la principale décision prise par l’Etat à l’issue de deux mois de concertation publique en 2019. Il devait, théoriquement, permettre de réduire les nuisances sonores subies, lors des phases d’atterrissage, par les populations habitant au nord de la piste (Nantes, Rezé, Bouguenais).

Son renoncement ravivera, chez certains, le souvenir de la consultation électorale organisée en 2016 en Loire-Atlantique dont le résultat était favorable au transfert de l’actuel aéroport. Moins de deux ans plus tard, l’Etat avait adopté une décision inverse au scrutin.

Neuvième aéroport français en fréquentation, Nantes-Atlantique a transporté 5,8 millions de passagers en 2022 et devrait en comptabiliser plus de 6 millions en 2023. Son record de trafic remonte à 2019 (7,2 millions de passagers). Depuis 2022, les vols nocturnes à l'aéroport de Nantes sont interdits entre minuit et 6 heures du matin, dans le cadre d'un couvre-feu pensé pour réduire les nuisances sonores.

Plus d’infos à suivre…/…