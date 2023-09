« Il y a des déjeuners que je dois sauter dans la semaine ». Julie a seulement 18 ans et se confronte déjà à la précarité. L’étudiante en Histoire de l’art à Toulouse a attendu mercredi pour sa deuxième livraison Delivraide. A l’intérieur de ce tote bag rouge, des pâtes, du riz, des gâteaux ou encore du liquide vaisselle et des protections hygiéniques. « Entre l’inflation et mes bourses qui baissent, je ne m’en sors pas… », confie, émue, la jeune fille emmitouflée dans son pyjama en ce début de soirée. Les trois livreurs du jour, Léo, Florian et Morgane, l’écoutent calmement et souriants. Après des remerciements pour ce kit totalement gratuit, les bénévoles de la plateforme Delivraide lancée pendant le Covid-19 par L’Equipage Solidaire, continuent leur tournée en centre-ville. Le circuit est millimétré pour être le plus efficace et rapide possible. C’est au tour d’Inès d’être livrée. L’étudiante de 19 ans, alternante en BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client, a été lâchée par son entreprise l’an dernier. Malgré les petits boulots, son frigo est souvent trop vide. « Une à deux fois par semaine, je dois sacrifier des repas », témoigne-t-elle. Et elle n’est pas seule dans la galère : 2.000 étudiants (sur les 130.000 qu’en compte la ville) sont inscrits sur la plateforme depuis son lancement à Toulouse en 2022. Entre 600 et 800 sont sur liste d’attente…

Mais ce soir-là, une dizaine d’étudiants seulement recevront de quoi se nourrir et se laver. Un petit nombre ce mercredi « car les stocks ont bien été vidés la semaine dernière et il faut les réapprovisionner », explique Sofyane Medjahed, responsable de la logistique. L’élève ingénieur en alternance ne compte pas son temps pour l’association. Dès sa sortie de cours ou du travail, le mercredi, le vendredi et le dimanche, c’est direction le hangar où sont stockées les denrées.

70 livreurs sur Toulouse et son agglomération

A 18 heures pétantes, il est sur le pont et commence à faire les kits. Peu à peu, une petite armée vient l’aider, s’organise et papote. Tous sont étudiants et une ambiance de sortie de cours règne dans les lieux. On prend des nouvelles, on fait connaissance avec les nouveaux, on blague, tout en s’attelant à la préparation des livraisons. Tout cela sous la houlette de Rania Daki, la responsable de l’antenne toulousaine. Avec bonne humeur, la future ingénieure peaufine les trajets et les commandes.

Rania checke que tous les kits sont au complet avant d'organiser les livraisons. - Lucie Tollon

Dans la Ville rose, Rania doit gérer une vingtaine d’étudiants du staff et près de 70 livreurs. Chacun prend sur son temps libre par solidarité, deux soirs par semaine et le dimanche après-midi. Louri à vélo, Florian en voiture, et certains à pied… Les livraisons prennent parfois trois à quatre heures. « C’est une aide par des étudiants pour des étudiants. Ils se sentent plus à l’aise de partager leur détresse avec nous, car on sait se parler entre nous », résume Sofyane.

Une étude alarmante

Selon une enquête réalisée par l’Ifop et l’association de distribution d’aide alimentaire COP1 publiée le 12 septembre, un tiers d’entre eux saute « souvent » ou « de temps en temps » un repas par manque d’argent et 45 % craignent de tomber dans la pauvreté. « On fait de notre mieux avec les moyens du bord. On reçoit des stocks de Carrefour ou d’autres magasins, ou encore d’associations ou du privé. Mais on est obligé de sélectionner les profils et les livraisons par manque de stocks. On reste très sensible aux urgences et aux personnes les plus vulnérables… Mais on ne peut pas aider tout le monde malheureusement », avoue le responsable en logistique tout en faisant le compte des paquets de pâtes et de riz. La meilleure manière de contribuer, « c’est de venir aider », lance Rania.

En attendant une amélioration des conditions de vie des étudiants, Delivraide soutient en France les étudiants de quatorze villes et a déjà livré plus de 50.000 kits et paniers-repas depuis le lancement de la plateforme en 2020.