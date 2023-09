C’est presque devenu une quête pour certains. Où trouver le carburant le moins cher ? Souvent, la recherche se résume à quelques kilomètres. Parfois, c’est simplement en traversant une frontière. Direction la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne etc. Mais est-ce que cela vaut encore le coup aujourd’hui, avant que certains distributeurs ne passent à des opérations à prix coûtants ? 20 Minutes a posé la question à ses lecteurs et à ses journalistes en région. Tour d’horizon.

Allemagne, le paradis (presque) perdu

Les Alsaciens et Mosellans n’ont pas encore perdu l’habitude de traverser le Rhin… mais peut-être plus beaucoup pour le carburant. Plutôt pour les produits d’hygiène et certaines courses ! « D’après l’ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club), l’une des principales associations des automobilistes en Allemagne, le litre de diesel coûte en moyenne 1,86 euro et celui du Super E10 (essence) fluctue autour d’1,90 euro », communique le Centre européen de la consommation situé à Kehl, près de Strasbourg.

Mais cette moyenne cache évidemment des exceptions. Des opportunités que saisit notamment Caroline, qui a répondu à notre appel à témoignage. « J’ai téléchargé une application allemande m’indiquant en temps réel les prix, ainsi que les moments ou le diesel est en baisse dans la journée, ce qui me permet de jauger l’heure a laquelle je peux y aller. Le diesel est à 1,72 euro voir 1,75 en general. En me rendant en Allemagne, je gagne dix euros par plein d’essence », explique-t-elle. Alain confirme : « J’utilise l’application « 1-2-3 fuel » qui me donne les prix en France et en Allemagne.

Jean-Paul les rejoints sur l’avantage de passer à la pompe outre-Rhin et met en avant un autre argument. « La qualité du carburant et meilleure : 5,3 litres aux 100 kilomètres en Allemagne contre 6,6 l en France ! », assure-t-il.

Andorre, si vous passez par-là…

La principauté située entre la France et l’Espagne a mis en place des taxes très faibles sur les produits manufacturés. Le résultat est sans appel : 1,50 euro le litre de SP95, 1,59 le SP98 et 1,45 le gazole… Il faut aller en Roumanie et en Bulgarie pour trouver mieux en Europe. Seul petit revers de la médaille, Andorre se mérite dans les Pyrénées. A moins de prendre la route entre Toulouse et Barcelone par exemple… Catherine la connaît peut-être, ou alors réside à proximité. « Je me sers à Andorre et j’économise 27 euros sur un plein de gazole », estime-t-elle.

La Belgique, c’est super

Même si cela n’a pas toujours été vrai, l’essence est généralement moins chère en Belgique, notamment en raison d’une fiscalité moins lourde, de l’ordre de 40 % contre environ 50 % en France. Aujourd’hui, et pour peu que l’on n’habite pas trop loin de la frontière, il est effectivement intéressant d’aller remplir son réservoir de SP 95 (E10) chez nos voisins. Pour un plein de 50 litres, il vous en coûtera entre 83,95 et 87,40 euros en Belgique contre pas loin de 100 euros en France. Soit une économie qui peut aller jusqu’à 14 %. Anne l’a bien vu et n’hésite pas à rouler pendant « 20 kilomètres ». « Et je m’y retrouve », s’amuse-t-elle.

Pour les autres carburants, la différence est moins flagrante. Le SP 98 (E5) est affiché entre 1,90 euro et 2,068 le litre, soit +2,38 % et -5,95 % selon les régions de Belgique où l’on fait le plein. Enfin pour le gazole, son prix chez nos voisins oscille entre 1,899 et 1,817 euro.

Patrick, lui, roule au GPL. « Je fais mon plein à la frontière belge qui est à 8 km de chez moi. Le litre de GPL est aujourd’hui à 0,61 € chez Q8, contre 0,989 euro le moins cher à 5 km de chez moi. Soit une économie par plein de 15 euros Bien sûr les prix ont augmenté en Belgique mais pas au même niveau que la France. »

En Espagne, des disparités et des opportunités

« Vive l’Espagne ! » clame Claude. Il faut le comprendre, « le prix du E95 est à 1,49, dans la localité de Orihuela Costa, et nous en profitons depuis le mois de mars 2023 », justifie-t-il, lui qui parle donc d’une ville côtière entre Valence et Murcie. Soit au sud de la péninsule. A la frontière au nord-est, c’est bien différent. Les prix moyens à Figueres et La Jonquera sont plus proches des 1,79 (SP 95) et 1,71 le gazole. Seul le sans-plomb 98 tutoie les deux euros, comme en France. Ce qui permet donc, pour les deux autres carburants, de procéder à des économies significatives… « J’ai la chance de vivre dans une ville frontalière avec l’Espagne. Le prix moins cher trouvé est de 1,609 euro », signale Marie-José. « A 30 centimes de différence le litre, on ne se pose pas la question », ajoute Mélanie. « En achetant en Espagne le diesel, le gain est de 16 euros », compte Abdoul, qui passe aussi la frontière pour « l’alimentation, le gaz, les vêtements, le bricolage, l’électroménager, la literie ».

Luxembourg, encore et toujours

Ce ne sont pas les Lorrains qui diront le contraire : leur minuscule voisin présente bien des avantages. Pour ceux qui y vont travailler pour ses salaires confortables (à condition souvent d’aimer les bouchons) mais également pour l’alcool, les cigarettes et évidemment les carburants. Alors, hausse du prix du baril oblige, le temps du litre à un euro est bien loin. C’était « il y a trois ans chez total à Remich », rappelle Gérard. En ce moment, c’est plutôt 1,64 euro pour le 95 et 1,70 le gazole. « Je travaille au Luxembourg donc intéressant », résume Serge. Pour Didier, c’est un peu plus loin mais il fait l’effort.

« Je suis à 70 km et je me suis fait un principe de ne plus payer de taxe sur l’essence en France. Donc je monte environ une fois par mois au Luxembourg. J’y fais mon plein de diesel ou celui de ma femme en m’arrangeant pour arriver avec le réservoir vide. A cela je fais le plein d’alcool (10 litres) pour moi, la famille, les amis. A 13 euros le litre de pastis par exemple au lieu de 21 euros en moyenne ; plus les cigarettes pour un voisin (six euros de bénéfice par paquet pour une cartouche de 10 paquets). En étant dans les clous pour la douane, ma demi-journée au Lux est largement amortie […] Et pour information j’ai une carte de fidélité qui me rapporte 5 euros tous les 300 euros d’achat », détaille-t-il.

L’Italie aide d’abord ses ménages les plus modestes

Si ça n’a pas toujours été le cas, ces jours-ci, d’un côté ou de l’autre de la frontière, à Menton ou à Vintimille, les prix des carburants sont sensiblement les mêmes. Pas de quoi en tout cas encourager les habitants des Alpes-Maritimes à aller faire le plein en Italie. Comptez par exemple 2,019 euros le litre de SP95 dans une station de Ligurie contre 2,023 euros dans la ville française (1,979 contre 1,999 pour le gazole). Si le gouvernement Draghi avait baissé provisoirement les accises, permettant de faire baisser les directement à la pompe, celui de Georgia Meloni a fait le choix d’une mesure plus ciblée. Les ménages les moins aisés, dont les revenus annuels sont inférieurs à 15.000 euros, vont pouvoir bénéficier d’un « bonus benzina » (bonus essence) de 80 euros. Approuvé lundi en Conseil des ministres dans le cadre d’un décret sur l’énergie, il doit entrer en vigueur le mois prochain. Mais les Français n’en profiteront donc pas…

En Suisse, certains s’y retrouvent

Qui a écrit que tout était cher en Suisse ? C’est souvent vrai pour de nombreux produits. Mais pas toujours pour le carburant. En cherchant un peu, certaines stations helvétiques proposent ce jeudi du SP95 à moins de 1,80 euro… mais elles sont loin de la frontière française ! Le prix oscille plutôt autour des deux euros le litre pour n’importe quel carburant. « Le SP98 est environ à deux euros contre 2,05 ou 2,10 en France, le calcul est vite fait », jure « tde », pas le seul à laisser quelques francs suisses. « Je travaille en Suisse et depuis plus d’un an, je fais uniquement le plein là-bas avant de rentrer chez moi », appuie Christophe, qui doit aussi y trouver son compte. « De nos jours, chaque centime compte dans le budget », résume Philippe.