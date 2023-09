Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La saison des 49.3 est ouverte. Élisabeth Borne a dégainé mercredi soir cet article de la Constitution, sur un texte de programmation des finances publiques, premier recours d’une longue liste attendue cet automne. Il s’agit de son 12e recours à cet outil qui lui permet de faire passer un texte sans vote, sauf adoption d’une motion de censure. En réaction justement, la Nupes a immédiatement annoncé qu’elle en déposait une.

Le timing est en outre intéressant pour l’exécutif. Le texte étant examiné en session extraordinaire, il disposera toujours d’une cartouche de 49.3 pour la session ordinaire qui s’ouvre lundi. Le gouvernement ne peut en effet le sortir que sur un seul texte par session ordinaire, hors budgets de l’Etat et budget de la Sécurité sociale, sur lesquels il peut engager sa responsabilité autant de fois qu’il le souhaite.

Emmanuel Macron devrait ce jeudi lever le voile sur l’avenir institutionnel de la Corse. Arrivé hier soir à Ajaccio, le chef de l’Etat doit prononcer ce matin à 10 heures un discours devant les élus corses. Cette prise de parole, très attendue, va clôturer des mois de discussions entre gouvernement et les responsables politiques locaux sur le statut de l’île de Beauté. Alors avant cette séquence politique particulièrement importante, notre journaliste Alexandre Vella fait le point pour vous sur « la question corse ».

C’est jour de duel à l’Académie française, mais rassurez-vous, les épées vont rester dans les fourreaux. Les 35 « immortels » vont se choisir leur nouveau secrétaire perpétuel, un poste vacant depuis le décès en août d’Hélène Carrère d'Encausse. Pour l’occasion, deux candidats s’affrontent : Amin Maalouf et Jean-Christophe Rufin. Si le premier est favori, le second, qui est aussi son ami, a déposé sa candidature au dernier moment et pourrait bien créer la surprise.