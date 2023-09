Le tableau de rentrée brossé par l’Université de Bordeaux, qui compte 55.000 étudiants dont 9.000 bacheliers, n’est pas réjouissant. Si ce ne sont pas ses missions principales, l’établissement a bien compris qu’un étudiant mal logé ou dans l’incapacité financière de se nourrir correctement aura des difficultés accrues à réussir ses études. Par des dispositifs d’accompagnement, l’Université de Bordeaux, autonome depuis fin 2010, tente de remédier à des problèmes socio-économiques structurels, alors qu’elle-même se trouve en difficulté budgétaire.

Entre janvier 2023 et septembre 2023, la distribution de colis alimentaires en lien avec des partenaires locaux sur les campus de l’Université de Bordeaux a été équivalente à tout ce qui avait été distribué sur l’année 2022, soit 2.800 paniers « Mais c’est aussi parce que ces initiatives sont davantage connues », relativise Bernard Muller vice-président en charge de la vie étudiante. N’empêche, l’épicerie solidaire de Talence Le Comptoir d’Aliénor qui propose des produits alimentaires à des prix inférieurs de 60 % aux tarifs du marché ne désemplit pas. Dans les restaurants du Crous, il est aussi possible pour les étudiants non boursiers qui seraient en difficulté de faire une demande pour bénéficier de repas à un euro.

Chaque année, une vingtaine d’étudiants dorment dans leurs voitures

« On sait que c’est seulement un étudiant boursier sur quatre qui peut prétendre à un logement dans le parc social du Crous, qui fait beaucoup d’effort avec l’aide de la région », pointe Dean Lewis, le président de l’université de Bordeaux. Le nombre de logements disponibles pour les étudiants, dans le parc du Crous et dans le privé, est largement insuffisant. La pénurie est telle que « certains étudiants dorment dans leurs voitures alors qu’ils ont les moyens de payer un appartement », assure Dean Lewis. Ils seraient environ une vingtaine par an à y recourir sur l’agglomération bordelaise.

Les commissions sur les aides sociales de l’Université de Bordeaux se réunissent tous les quinze jours et, sur l’année 2023, elles ont examiné 500 dossiers de boursiers et non-boursiers, pour des problématiques variées. Elle permet de débloquer des aides complémentaires comme un prêt d’ordinateur, une clé 4G ou un chèque alimentaire. « On a des pics de demandes en cette période de rentrée et au début du second semestre », précise Bernard Muller.

I-Share est une grande enquête de santé publique portée par l’université de Bordeaux qui porte notamment sur la santé mentale. Menée auprès de 20.000 étudiants elle montre qu’entre 2013 et 2022, 19 % des étudiants interrogés prennent un traitement contre l’anxiété, l’angoisse ou le stress. Et 22 % d’entre eux ont eu des pensées suicidaires dont 4 % à plusieurs reprises. Le nombre de consultations motivées par des problématiques de santé mentale est en forte hausse depuis 2020 et s’établit à 6.356 en 2022-2023, sur les campus bordelais.

Construction de logements, hébergements d’urgence

L’université essaie de faire face à ce mal-être étudiant grandissant à son échelle en proposant par exemple un événement « Campus Feel Good » en novembre et l’organisation de cafés santé pour permettre des échanges entre infirmières et étudiants sur des sujets de santé mentale, de gestion du stress, d’addictions etc. « On veut aussi former des secouristes en santé mentale pour mieux repérer les étudiants et destigmatiser ces problèmes », pointe le vice-président en charge de la vie étudiante.

Sur le terrain du logement, l’Université de Bordeaux, l’une des dix en France à être propriétaire de son patrimoine immobilier, prépare des opérations d’aménagement qui comprennent un volet immobilier. A Pessac, deux projets devraient sortir de terre : l’un prévoit 660 logements à Paulin de Nole, pour une livraison à l’automne 2025 et l’autre de 200 logements à Doyen Brus, d’ici 2030. « Ces opérations se font en complément de l’action du Crous ce n’est pas une compétition, tient à souligner le président de l’Université de Bordeaux. On a besoin de collaborer. » Pour le court et moyen terme, l’Université travaille aussi avec le Crous pour installer des étudiants victimes de violences dans des logements d’urgence (une vingtaine de places existent) et paye parfois des nuits d’hôtel.

Une tribune a été signée par plusieurs présidents d’université, dont le président de l’Université Bordeaux Montaigne, pour demander une allocation d’études pour tous les étudiants. Dean Lewis ne l’a pas fait, même s’il trouve la situation « assez scandaleuse », expliquant que ce n’était pas « le bon timing », à son sens. Il ajoute que la réflexion sur ce sujet doit être poussée, en lien notamment avec la question du rehaussement des bourses étudiantes.

Et à ceux comme le président de la République, qui mettrait en doute l’efficacité de l’Université à former des personnes qui trouvent leur place sur le marché du travail, le président de l’établissement répond que le taux d’insertion des étudiants est « au-dessus de 90 % à 18 mois et au-dessus de 95 % à 36 mois ».