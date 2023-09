Et si vous investissiez dans les transports en commun de votre ville ? C’est le pari de la métropole de Brest qui a lancé ce mercredi une opération de financement participatif pour sa deuxième ligne de tramway qui doit être mise en service en 2026. « On n’a pas un problème de financement, on est dans une logique de participation citoyenne. L’idée pour nous, c’est d’embarquer au maximum la population dans ce projet », justifie Yann Guevel, vice-président (PS) chargé des finances de la métropole.

Jusqu’au 25 décembre, les citoyens pourront investir d’un euro à 5.000 euros sur cinq ans dans ce projet, avec un taux d’intérêt de 4 %. Le financement citoyen a toutefois été plafonné à un million d’euros. Le reste du financement, en cours de négociation, devrait se faire par des emprunts bancaires à 30 ou 40 ans, à des taux variant entre 3,5 % et 4 %, selon la métropole.

Une levée de fonds ouverte à tous

Si elle s’adresse principalement aux Brestois et aux Brestoises, la levée de fonds est ouverte à tout le monde, sans critère de domiciliation. « On peut trouver des Bretons de Hong Kong ou de New York qui seront intéressés pour financer le tram à Brest mais ce n’est pas la majorité de la cible », indique Yann Guevel. Ce mercredi à midi, 100 euros avaient été collectés pour ce projet sur la plateforme Villyz.

Le projet de transport de la métropole brestoise (211.000 habitants) vise à construire, d’ici à 2026, une deuxième ligne de tramway de cinq kilomètres ainsi qu’une ligne de bus à haut niveau de service, pour un besoin de financement global évalué à 200 millions d’euros environ.