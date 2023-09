Il ne pensait jamais les revoir. Le 1er août, après un concert donné sur l’île aux Planches au Mans, l’artiste lyonnais Tom Bird et son binôme Alex Roman avaient eu la désagréable surprise de se faire voler pour près de 6.000 euros d’instruments et de matériel, rapporte Ouest-France. Deux mois plus tard, les deux musiciens viennent finalement de retrouver leurs biens. « Tout est là, les claviers ainsi que les pédales de guitare et tout fonctionne », a écrit sur Facebook Tom Bird.

L’auteur du vol avait dès le 9 août été identifié grâce à des caméras de surveillance puis condamné deux jours plus tard à deux mois de prison ferme. Mais il n’avait jamais révélé l’endroit où il avait caché les instruments de musique. C’est finalement une femme, elle-même artiste, qui a découvert le trésor dans le parking privé d’un immeuble il y a deux semaines, précise le quotidien. En faisant quelques recherches sur Internet, cette dernière est tombée sur les publications de Tom Bird qui relatait sa mésaventure sur les réseaux et l’a aussitôt contacté. L’histoire se termine donc bien.