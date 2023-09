Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’exécutif se succède en Corse. Après Gérald Darmanin mi-septembre, Emmanuel Macron est à son tour attendu sur place ce mercredi pour une visite de deux jours. Il pourrait notamment en profiter pour faire des annonces sur le statut de l’île. Le président commencera sa visite par un « dîner républicain » avec des élus locaux, à Ajaccio, avant un discours très attendu jeudi matin à l’Assemblée de Corse.

Après la mort en mars 2022 d’Yvan Colonna, agressé à la prison d’Arles où il purgeait une peine de perpétuité pour l’assassinat du préfet Erignac, et les manifestations violentes qui avaient suivi dans l’île, le gouvernement avait ouvert des discussions pouvant « aller jusqu’à l’autonomie ». Le discours présidentiel va donc ponctuer plusieurs mois de ces échanges.

C’est un dossier considéré par l’exécutif comme une « priorité absolue ». Lors d’une conférence de presse à 16h30, Elisabeth Borne va présenter le plan interministériel pour lutter contre le harcèlement scolaire. Parmi la palette de mesures que la Première ministre annoncera, devrait figurer le développement des cours d’empathie dans les écoles maternelles et élémentaires. Gabriel Attal, le ministre de l’Education, s’y est en effet montré favorable.

Notre journaliste Delphine Bancaud vous dit tout sur ce programme, inspiré de ce qui se fait au Danemark, et qui permet de développer les aptitudes psychosociales des plus petits.

Lancé dans la course pour reconquérir la Maison-Blanche en 2024, c’est un nouveau revers de taille pour Donald Trump. Un juge new-yorkais a déclaré mardi l’ancien président et deux de ses enfants responsables de mensonges et de « fraudes » financières « répétées » dans les années 2010 en gonflant les actifs de la Trump Organization.

Cette décision, avant même l’ouverture lundi du procès civil dans cette affaire, facilite la tâche de la procureure générale de l’Etat de New York, qui avait porté plainte contre Donald Trump. Elle réclame 250 millions de dollars d’amendes et des interdictions de diriger des sociétés pour l’ancien chef de l’Etat et plusieurs de ses proches.