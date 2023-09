« Ne cliquez pas »… Attention à cette arnaque aux PV de stationnement

Il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle arnaque ne soit signalée sur la plateforme Pharos. Mise en place par l’État pour recueillir les alertes d’escroqueries, de piratages ou encore les contenus violents, la plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, a été avertie d’une nouvelle escroquerie adressée par mail. Ce mardi, c’est par la voix de son Agence nationale des titres sécurisés que l’alerte a été diffusée, invitant à « ne pas cliquer sur le lien » envoyé par des pirates du Web ces dernières semaines.

Dans ce mail plutôt bien imité, les fraudeurs se font passer pour l’ANTS et évoquent un « stationnement non conforme » qui a donné lieu à une infraction. L’auteur du message demande le règlement d’une amende d’un montant de 35 euros dans un délai très court « pour éviter toute majoration » et invite l’internaute à cliquer sur un lien. Ce qu’il ne faut surtout pas faire. « L’ANTS ne collecte pas le paiement des amendes », rappelle l’administration, incitant les internautes « à ne jamais communiquer les informations personnelles sur des sites non officiels ». Le seul site où il est possible de régler ses contraventions est le site amendes-gouv.fr.

Voici le mail frauduleux se faisant passer pour l'ANTS et demandant le paiement d'une amende en ligne. Il s'agit d'une arnaque. - ANTS

Ce message d’alerte a cependant eu le don d’agacer des internautes, en colère en raison d’une panne nationale qui empêchait la remise des passeports et cartes d’identité pendant plusieurs jours.

Cet été, la police de Vannes avait déjà alerté ses habitants sur l’existence d’une arnaque particulièrement bien établie à base de fausses contraventions rédigées au nom et à l’adresse des personnes visées. Plusieurs plaintes avaient été déposées.