Jean-Luc Mélenchon (LFI) participera à une marche à Grabels (Hérault), près de Montpellier, samedi (17 heures), pour soutenir le maire, René Revol (LFI), victime d’une agression, le 23 septembre. Le leader des Insoumis sera accompagné d’une « délégation de parlementaires », à manifestation contre « les violences de l’extrême droite ».

Le 23 septembre, alors qu’il rentrait d’une manifestation contre les violences policières, à Montpellier, René Revol a été agressé par deux individus, qui l’ont bloqué contre un mur, et l’ont menacé, en le désignant comme « ami des Arabes », a-t-il raconté, sur son compte X. Le maire de Grabels n’a pas été blessé, mais « choqué et indigné ».

« Cette agression est inadmissible, et cette volonté d’intimidation ne nous fera pas plier dans notre détermination à défendre le droit et la justice, contre le racisme et les violences policières », a indiqué l’élu, qui a déposé plainte contre cette agression.