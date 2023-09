Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après le rétropédalage sur la vente à perte, l’exécutif va reprendre la partie de bras de fer sur le prix des carburants, avec en toile de fond la question du pouvoir d’achat des Français. Le gouvernement maintient en effet la pression sur les distributeurs en les réunissant ce mardi à Matignon pour leur demander de vendre « à prix coûtant » et alléger ainsi la facture à la pompe, mais sa marge est étroite. « Chacun doit prendre sa part », a insisté Elisabeth Borne qui a convié raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles rue de Varenne à 17h30 dans le but de « faire la transparence sur leurs marges et demander leur réduction ».

L’inquiétude monte au sujet de Lina. Depuis samedi matin, la jeune fille de 15 ans est introuvable. Elle avait peu avant midi quitté son domicile de Plaine, dans le Bas-Rhin, afin de prendre le train à la gare de Schirmeck, direction Strasbourg où son petit ami l’attendait. Mais elle n’était pas là à l’arrivée. Le parquet de Saverne a donc ouvert, ce lundi, une enquête pour « disparition inquiétante ». Toute personne possédant des informations est encouragée à appeler la gendarmerie de Schirmeck au 03.88.97.04.71. Une nouvelle battue doit avoir lieu ce matin.

L’ouverture à la concurrence ne passe pas pour les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots. Ils appellent donc à faire grève ce mardi pour dénoncer ce qu’ils qualifient de « sabordage social », notamment le transfert de salariés dans des filiales. Ils protestent aussi contre « le démantèlement de Fret SNCF » dans le « plan de discontinuité » préparé par le gouvernement pour la Commission européenne, avec « la suppression de 500 postes sur 5.000 cheminots » de cette société du groupe SNCF ou encore l'« arrêt de l’exploitation de l’ensemble des trains combinés ». La circulation des trains sera toutefois « quasi normale », a indiqué SNCF Voyageurs, en prévenant que de « légères perturbations » pourront affecter « certaines lignes ou certaines régions », notamment l’Ile-de-France.