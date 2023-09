La partie de bras de fer continue sur le prix des carburants, avec en toile de fond la question du pouvoir d’achat des Français. Malgré un rétropédalage sur la vente à perte, le gouvernement maintient la pression sur les distributeurs en les réunissant ce mardi à Matignon pour leur demander de vendre « à prix coûtant » et alléger ainsi la facture à la pompe, mais sa marge est étroite.

« Chacun doit prendre sa part », a insisté Elisabeth Borne qui a convié raffineurs, distributeurs et fédérations professionnelles rue de Varenne à 17h30 dans le but de « faire la transparence sur leurs marges et demander leur réduction ».

Un impact qui risque d’être « assez marginal »

Emmanuel Macron avait annoncé dimanche l’abandon de l’idée de vente à perte, rejetée par l’ensemble des distributeurs, et chargé sa Première ministre de réunir « cette semaine » les représentants de la filière. Pourtant de l’aveu même des acteurs du secteur, l’impact de la vente à prix coûtant risque d’être « assez marginal », étant donné qu’elle est déjà pratiquée par les enseignes et que la grande distribution vend les carburants avec des marges de « quelques centimes », rappelle Patrice Geoffron, professeur à l’université Paris-Dauphine et directeur de l’équipe énergie-climat.

La tenue de cette rencontre, au lendemain d’un Conseil de planification écologique, illustre une nouvelle fois la difficulté de l’exécutif à concilier réduction des émissions polluantes et préservation du pouvoir d’achat grevé par la flambée des prix des carburants fossiles. Sur le pouvoir d’achat, « l’écologie est la réponse », a ainsi répondu Emmanuel Macron dimanche, mais tout en affirmant que « la bagnole, (…) moi je l’adore ».

L’idée de vente à perte n’aura donc vécu qu’une semaine après son annonce par la Première ministre, accueillie avec circonspection voire réticence y compris au sein de la majorité. Le gouvernement va chercher à faire oublier au plus vite ce revers ce mardi. « Monter le ton » auprès de la grande distribution, réputée coriace dans les négociations, « est d’autant plus efficace que c’est crédible », estime d'ailleurs un conseiller ministériel.