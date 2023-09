Les opposants à l'A69 continuent de se mobiliser. Quelque 200 à 400 personnes, dont plusieurs élus, se sont rassemblées lundi soir en face du ministère de la Transition écologique à Paris pour dénoncer le projet de l’autoroute entre Toulouse et Castres et plus largement la politique écologique du gouvernement.

Le collectif d’opposants au projet autoroutier avait appelé à un rassemblement en face du ministère, où Thomas Brail a été délogé dimanche de l’arbre dans lequel il était installé depuis dix jours. En grève de la faim depuis début septembre, ce militant représente le collectif « La voie est libre », opposé au projet au nom de l’environnement et du climat. « Il faut que ça bouge, on ne peut plus rester à rien faire », a-t-il déclaré.

Un rassemblement le jour des annonces de Macron sur l’écologie

Le rassemblement intervenait en outre quelques heures après la présentation, par le président Emmanuel Macron, des grands axes de sa planification écologique.

Le projet d’A69 est « symbolique » de la politique défaillante du gouvernement en matière d'environnement, a estimé Christophe Bex, député La France insoumise de Haute-Garonne. Emmanuel Fernandes (LFI, Bas-Rhin) a aussi reproché à l’exécutif de n’avoir « aucune ambition » dans ce domaine. Selon Murielle Lepvraud (LFI, Côtes-d’Armor), la mobilisation contre ce genre de projets « va aller en augmentant ». « Merci Thomas », a également lancé au porte-voix devant les manifestants l’ancien candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot, élu dimanche au Sénat.

Le groupe Alternatiba a dénoncé un plan « en dessous des ambitions » et une politique « pour les riches ». « Le gouvernement fait la sourde oreille », a pour sa part accusé Camille Chaudron, militante écologiste, affirmant être à sa troisième journée de grève de la faim en « solidarité » avec Thomas Brail, qui a indiqué être convoqué mercredi pour une audience devant la justice.

Au printemps, plusieurs milliers d’opposants à la construction de cette portion d’autoroute de 53 km avaient manifesté pour dénoncer ce projet jugé contradictoire avec l’urgence climatique. De nombreux recours administratifs ou juridiques ont été lancés contre l'A69 mais aucun n’a pour l’heure abouti.