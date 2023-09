La SNCF a annoncé une journée de grève ce mardi, selon actuParis. La CGT, SUD-Rail et la CFDT se mobilisent contre « la remise en cause de leurs droits et garanties sociales. » Le fret est mentionné dans un tract par les syndicats. La SNCF a indiqué les lignes de transport concernées par la mobilisation sociale.

Les lignes SNCF en grève en Île-de-France

- RER C/ RER D/ Ligne N

- Ligne P : Légères perturbations

- RER E T4 : Légères perturbations

⚠Mouvement social national :



La circulation des trains de la ligne D sera perturbée le mardi 26 septembre.

La SNCF conseille aux voyageurs de se rendre ce lundi dès 17 heures sur l’application Île-de-France Mobilités, le site Transilien.com, SNCF Connect ou leur application de mobilité.