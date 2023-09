Le prix monte, monte, monte… jusqu’à des sommes jusque-là inconnues. A chaque fois que les Français se rendent à la pompe en ce moment, ils voient défiler les euros. De plus en plus haut. A environ deux euros le litre de carburant, peu importe lequel, rouler est presque devenu un luxe. Et ça semble parti pour durer, en atteste l’aide « limitée aux travailleurs » qu’a annoncée Emmanuel Macron pendant son allocution dimanche.

Face à cette situation, certains se tournent vers l’étranger. Parfois, à quelques kilomètres de l’autre côté de la frontière, quelques centimes en moins peuvent contribuer à de belles économies.

Et vous, allez-vous encore faire le plein en Allemagne, Andorre, Belgique, Espagne, Luxembourg, Suisse ou Italie ? Le déplacement vaut-il encore le coup ? Racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous. Votre témoignage servira à la rédaction d’un article.