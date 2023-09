Pour lutter contre les violences faites aux femmes, l’Etat va devoir investir massivement. C’est le constat dressé par la Fondation des femmes, dans un rapport publié. Selon la fondation féministe, entre 2,6 et 5,4 milliards d’euros sont nécessaires pour lutter efficacement contre ces violences. En 2023, le pouvoir est loin du compte. L’Etat aura dépensé 184,4 millions d’euros pour lutter contre ces violences, décrit la fondation qui a analysé des documents budgétaires publics.

Ces besoins sont en hausse en raison de l’augmentation du nombre de femmes victimes qui dénoncent ces violences et du nombre de dispositifs d’accompagnement. Pour parvenir à cette estimation globale, la Fondation des femmes a évalué le coût de chaque dispositif et l’a multiplié par le nombre de bénéficiaires potentielles. Elle a retenu une hypothèse basse du nombre de victimes, correspondant au nombre de femmes qui déclarent des violences aux forces de l’ordre, et une estimation haute, qui correspond au nombre de femmes déclarant des violences dans des enquêtes de victimation.

De nombreuses structures n’ont pas les moyens financiers pour répondre aux besoins

Dans le détail, entre 2,3 et 3,2 milliards d’euros devraient servir à lutter contre les violences conjugales. Cette somme permettrait notamment de renforcer les dispositifs d’accueil, d’orientation et d’accompagnement global ainsi que les places d’hébergement spécialisées. A l’heure actuelle, le budget de l’Etat dans ce domaine a progressé de 44,9 millions depuis 2019 pour atteindre 171,7 millions d’euros, selon la Fondation des femmes. Toutefois, « cette augmentation en valeur absolue masque une baisse des dépenses par victime de violences conjugales », une somme passée de 1.310 euros à 967 euros.

De nombreuses associations ne parviennent pas à répondre aux besoins des femmes et font face à des difficultés de financements, pointe la Fondation des femmes. Elle demande la mise en place de « financements pluriannuels » et d’une simplification des procédures de demande de subventions « avec un guichet unique à l’échelle de l’Etat ».