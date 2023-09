Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Après une semaine marquée par les venues en France du roi Charles III et du pape François, le chef de l’Etat a profité de son dimanche soir pour faire le point sur de nombreux sujets dans les journaux de 20 heures de TF1 et France 2. Pouvoir d’achat, prix des carburants, planification écologique, multiples crises internationales… Emmanuel Macron a répondu aux questions d’Anne-Claire Coudray et de Laurent Delahousse, en direct de l’Elysée. 20 Minutes vous résume l’essentiel de cette prise de parole, marquée notamment par un rétropédalage sur la vente à perte des carburants.

Sans surprise, il n’y a pas eu de révolution au Sénat. A un peu plus de huit mois des européennes, 170 des 348 sièges de sénateurs étaient dimanche à pourvoir pour six ans au scrutin indirect dans une quarantaine de départements. L’élection a été difficile pour le camp présidentiel avec notamment la défaite emblématique de la secrétaire d’État à la Citoyenneté Sonia Backès, seule ministre en lice. Les Républicains gardent par contre la main sur la chambre haute avec environ 140 sénateurs, contre 145 auparavant. Gérard Larcher (LR) a d’ailleurs été réélu pour un sixième mandat dans les Yvelines, avant une reconduction plus que probable à son poste de président du Sénat le 2 octobre. Le PS reste, lui, la deuxième force d’opposition. Le Rassemblement national, absent au Sénat depuis le départ de Stéphane Ravier chez Reconquête, fait pour sa part son retour avec trois élus.

La reprise du travail se profile à Hollywood. Les scénaristes, dont la grève paralyse l’industrie depuis presque cinq mois, ont annoncé dimanche avoir conclu un accord avec les studios qui pourrait leur permettre de mettre fin au mouvement. « Nous sommes parvenus à un accord de principe sur un nouvel (accord de base minimum) 2023, c’est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l’accord, sous réserve de la formulation finale du contrat », indique la lettre que le syndicat des scénaristes de Hollywood (WGA) a envoyée à ses membres. Des milliers de scénaristes de cinéma et de télévision avaient déposé leur plume au début du mois de mai pour réclamer une meilleure rémunération, de meilleures récompenses pour la création d’émissions à succès et une protection face à l’intelligence artificielle.