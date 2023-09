Comme tous les dimanches, la rédaction de 20 Minutes était sur le pont pour vous préparer le journal de ce lundi (merci les éditeurs) mais aussi vous donner toutes les infos du week-end. En voici le nectar, même si certaines infos sont plus ou moins digestes.

1. Un policier pointe son arme sur des manifestants à Paris

Plus de 9.000 personnes ont défilé samedi contre les violences policières à Paris. Largement assez pour que ça dégénère entre ces mêmes policiers et un avant-cortège composés d’individus cagoulés. Au point qu’un policier a fini par sortir d’une voiture prise pour cible et a pointé son arme à feu sur les manifestants. Des images qui ont aussitôt fait le tour des réseaux sociaux. 20 Minutes fait le point sur cet incident.

L’info en plus : A Londres, des policiers londoniens renoncent à porter une arme

2. Le pape idole du Vélodrome

Des milliers de personnes se sont réunies sur le passage de la papamobile à Marseille avant une messe devant 57.000 dans le Vélodrome, temple de l’OM. On vous raconte la joie des fidèles d’avoir vu passé François dans sa voiture blindée. Notre reportage à lire ici.

L’info en plus : Jordan Bardella ne digère pas le discours du pape

3. Le roi et la vigneronne

Comme le pape, Charles III a quitté la France. Avant de partir vendredi, le roi d’Angleterre est passé par Bordeaux où il a goûté le vin en conversion bio de Noémie Tanneau. Depuis ce verre bu par le souverain, « c’est la folie » pour la viticultrice.

L’info en plus : Brigitte Macron et la reine Camilla disputent un (court) match de ping-pong

4. Dupont ovale masqué (ohé ohé)

Antoine Dupont, opéré vendredi soir d’une fracture maxillo-zygomatique, entame une course contre la montre pour revenir sur le terrain avant la fin de la Coupe du monde. Le salut du capitaine du XV de France pourrait passer par un masque en carbone. La difficulté réside dans la possibilité de produire le masque parfait pour Dupont. Mais aussi dans le règlement de World Rugby. Voici pourquoi.

L’info en plus : Les Springboks devraient être l’adversaire des Bleus en quart, et finalement ils paraissent prenables

5. Les astuces pour échapper à la pression des groupes WhatsApp

Depuis la pandémie de Covid-19, les groupes WhatsApp avec des discussions de collègues, amis, mais aussi de famille pèsent de plus en plus dans le stockage de votre téléphone. Quand il s’agit de relations familiales, la pression pour répondre, commenter ou s’extasier sur une photo ou une anecdote peut devenir insupportable. Certains de nos lecteurs nous ont dévoilé leurs petites astuces pour éviter de virer dingo.

L’info en plus : Quand les mots « viol » et « attentat » disparaissent des contenus d’Instagram