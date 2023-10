C’est une vente aux enchères inhabituelle, qui est programmée ce mardi, à l’hôtel Intercontinental de Bordeaux. Un Falcon 7X de la présidence de la République du Congo, saisi en 2020 sur le tarmac de l’aéroport de Mérignac, sera proposé « au plus offrant et dernier enchérisseur », avec une mise à prix qui démarrera à sept millions d’euros. C’est le cabinet Pestel-Debord, commissaire-priseur à Paris, qui sera chargé d’effectuer la transaction.

Publiée à la rubrique « annonces légales » de Sud Ouest et Les Echos, fin août, cette vente aux enchères en a sans doute surpris plus d’un. Que vient faire en effet ce jet de la flotte présidentielle du Congo, à Bordeaux ? Pour comprendre l’affaire, il faut remonter à 2020, lorsque ce Falcon s’est posé sur le tarmac de Mérignac, pour une révision au sein des usines Dassault d’où il était sorti.

Vente confirmée par la cour d’appel de Bordeaux

C’est à ce moment qu’il avait été saisi par la justice, à la demande de la société Commisimpex, appartenant à un homme d’affaires libanais, Mohsen Hojeij, en conflit avec le président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso, en raison de nombreux impayés, qui font l’objet de procédures judiciaires depuis plusieurs années.

Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la vente judiciaire de cet aéronef aux enchères publiques. Décision confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 29 juin dernier, qui a fixé la mise à prix à la somme de 7 millions d’euros. Cet arrêt est toutefois susceptible de pourvoi en cassation.

Entre 32 et 55 millions d’euros d’occasion

Les enchères ne devraient pas manquer de s’envoler, quand on sait que l'appareil neuf était commercialisé 63 millions, et qu’il faut compter entre 32 et 55 millions d’euros d’occasion. Sorti d'usine en 2014, l'aéronef pour lequel Dassault a continué à réaliser l’entretien, ne compte que 1.181 heures de vol.

Outre le prix d’achat du jet, l’acquéreur devra également verser des frais de gardiennage à la société Dassault, qui a été constituée gardien de l’avion de luxe depuis le 8 juin 2020. Des frais qui s’élèvent à 828.954 euros, « somme arrêtée au 31 août 2023 » précise Pestel-Debord.