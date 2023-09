Paris-Lille, « retard estimé à 2h20 ». C’est le message qu’on peut lire à la gare de Massy-Palaiseau, touchée par un « défaut d’alimentation électrique survenu à proximité de Massy-Palaiseau », explique la SNCF. Mais c’est surtout à la gare Montparnasse que la pagaille empire, le trafic s’étant complètement arrêté, et les trains à destination ou en provenance du Sud-Ouest se trouvant complètement bloqués. « Les équipes techniques sont sur place et examinent la possibilité de faire reprendre la circulation sur une voie », précise le message envoyé aux clients en tout début d’après-midi, espérant une reprise pour 14h45. Plus d’une heure après ce délai, la circulation reste très perturbée.

« La circulation des trains a pu reprendre sur la ligne à grande vitesse Atlantique, sur une voie », note tout de même la SNCF. Plusieurs trains, à destination de la Bretagne notamment, ont été « détournés par la ligne classique », ce qui rallongera en plus leur temps de parcours. Ainsi, un train Ouigo qui devait partir à 12h47 pour Quimper affichait plus de 3 heures de retard, et mettra une heure de plus à faire le trajet, indique Le Parisien.

C’est surtout au rayon des arrivées qu’il faudra se montrer patient. Un train Ouigo, parti à 11h30 de Bordeaux, a déjà pris six heures de retard, et d’autres trains de la côte Atlantique comptent 5h10 de retard, selon le panneau de la gare Montparnasse. Par ailleurs, une opération a été lancée pour évacuer les passagers d’un train arrêté au beau milieu d’une voie. « Compte tenu de leur nombre », la fin de l’évacuation « est estimée vers 17 heures », indique la compagnie, qui espère rattraper progressivement les retards à partir de 17h30.