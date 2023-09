Plus de 9.000 personnes ont défilé samedi contre les violences policières à Paris. Largement assez pour que ça dégénère entre ces mêmes policiers et un avant-cortège composés d’individus cagoulés. Au point qu’un policier a fini par sortir d’une voiture prise pour cible et a sorti son arme à feu, pointée sur les manifestants. Des images qui ont aussitôt fait le tour des réseaux sociaux. 20 Minutes fait le point sur cet incident.

Comment s’est déroulé l’incident ?

Selon la préfecture de police, ce précortège parti de la gare du Nord à 14h30 aurait été composé de 1.500 individus radicaux. Des agences bancaires sont taguées et caillassées sur le chemin de la manifestation, notamment au niveau du métro Anvers. C’est aussi le sort que subit une voiture de police, dans laquelle se trouvent quatre fonctionnaires de police, cible de divers jets d’objets avant de s’engager sur le boulevard de Clichy, autour de 16h30.

Poursuivie par les manifestants qui continuent de la prendre pour cible, elle finit par se retrouver coincée dans la circulation. Là, selon la préfecture de police, elle aurait été attaquée « à coups de barre de fer », une version corroborée par les marques visibles sur le coffre sur certaines vidéos.

Terribles images de #policiers attaqués à #Paris par une horde de sauvages déchaînés.

Voilà le résultat de la haine anti-flics des organisateurs de la #Marchedu23Septembre

Ils sont responsables de cette violence #LFI #MarcheDeLaHonte

🎥@ArnaudCesarV

C’est à ce moment-là qu’un policier sort, l’arme au poing, et vise les manifestants, en leur intimant « recule, recule ! ». Les cris fusent. « Assassin ! » Plusieurs personnes fuient devant l’arme à feu. La foule s’écartant de la voiture, le policier remonte à l’intérieur au moment où le conducteur tente un départ, manquant de blesser son collègue. Mais la circulation est complètement bouchée. Quelques instants plus tard, une unité de policiers à moto de la BRAV-M arrive et se place en protection autour de la voiture de police, qui devait initialement assurer une mission dans le cadre de la Coupe du monde de rugby, selon la préfecture.

Y a-t-il eu des blessés ou des personnes interpellées ?

« Parmi cet équipage [de police] qui comportait quatre effectifs, […] nous avons trois personnes qui sont heureusement blessées légers », a indiqué le préfet de police Laurent Nuñez sur BFMTV, ajoutant qu’il s’agissait de « traumas aux cervicales » pour deux d’entre eux, sans préciser ce qui avait causé ces blessures. « Nous sommes actuellement en train de travailler […] pour essayer d’identifier les auteurs de cette attaque. D’ores et déjà nous avons trois personnes qui sont présumées être impliquées dans ces faits qui ont été interpellées », a ajouté le préfet de police de Paris.

L’acte du policier était-il justifié ?

Brandir une arme, en particulier vers des gens plutôt que vers le ciel, n’est jamais un geste anodin. Mais Laurent Nunez, saluant « le courage et le sang-froid » des forces de l’ordre sur France Info, a soutenu l’acte du policier. « Cela n’a duré que quelques secondes et il a gardé le doigt sur le pontet », défend le préfet de police.

La porte-parole de la Police nationale, Sonia Fibleuil, a souhaité sur le plateau de BFMTV que les circonstances soient éclaircies, mais valide aussi l’acte du fonctionnaire : « Le policier s’est senti en danger, il est sorti pour pouvoir mettre à distance les fauteurs de troubles. » « On entend des gens autour qui disaient "butez-les", […] on n’est pas formé à une telle violence pour se faire buter », avance de son côté Ruddy Manna, porte-parole du syndicat Alliance Police.

Quelles sont les réactions politiques ?

Sur X, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a condamné « des violences inacceptables contre les forces de l’ordre. On voit où mène la haine anti-police ». Le syndicat des Cadres de la sécurité intérieure est allé plus loin, pointant directement un rôle de LFI. « Voilà le résultat de la haine anti-flics des organisateurs de la #Marchedu23Septembre. Ils sont responsables de cette violence. » « Je suis abasourdi quand je vois une partie de la gauche anti-républicaine qui n’arrive pas à condamner ces violences par clientélisme électoral », s’est ému le porte-parole de Renaissance Antoine Armand.

« Ce n’était pas des manifestants et des manifestantes, ce sont des personnes qui étaient en dehors du cortège », pointe Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT, co-organisatrice de la marche, sur BFMTV. La députée écologiste Sandrine Rousseau a pour sa part condamné un geste « inadmissible » de la part du policier sur LCI, « je voudrais qu’on mesure la gravité de ce geste ». Elle a toutefois défendu une police « épuisée », un fonctionnaire qui a « sans doute paniqué » et s’est interrogée sur l’isolement de la voiture, avant d’appeler à une réforme du maintien de l’ordre.

Y a-t-il eu d’autres violences ?

Si les manifestations se sont globalement déroulées dans le calme partout ailleurs en France, trois autres personnes ont été interpellées, indique Laurent Nunez. Par ailleurs, une pancarte appelant au meurtre de policiers a été observée durant la manifestation à Besançon, selon la préfecture du Doubs. Des témoins décrivent un carton sur lequel était écrit « un flic, une balle ». Le préfet du Doubs, Jean-François Colombet, a partagé dans un communiqué son « indignation » face à « cet agissement scandaleux et inqualifiable à l’encontre des forces de l’ordre ». Cet agissement intervient par ailleurs « moins de 48 heures après une tentative d’homicide d’une extrême et rare violence » à l’encontre d’un policier de la BAC à Sochaux, rappelle la préfecture.