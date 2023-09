La baignade est « fortement déconseillée » ce dimanche sur l’ensemble du littoral de Nouvelle-Aquitaine. La journée est classée « à risque maximal pour les courants de baïnes sur le littoral, dans les départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime » indique la préfecture de région, qui appelle « à la plus grande prudence ».

« Les baigneurs et pratiquants d’une activité nautique qui fréquentent les plages sont appelés à faire preuve de la plus grande prudence. » Il est notamment demandé de « surveiller » ses enfants en permanence, « même quand ils jouent au bord de l’eau », et de « tenir compte » de sa « forme physique. » Plus d’informations et de conseils, sur le site de préfecture.