Un objectif ambitieux, une meilleure équité territoriale… Trois mois après les émeutes consécutives à la mort de Nahel à Nanterre, les maires des grandes villes et métropoles, rassemblées dans l’association France urbaine, appellent à un changement. Réunie en congrès à Angers, l’association d’élus veut impulser une nouvelle dynamique aux prochains contrats de ville, qui encadrent la politique de la ville jusqu’en 2030.

« Le pire serait de considérer que le fait d’abonder ces contrats pour faciliter des actions dans les quartiers populaires ne sert à rien, et qu’il vaudrait mieux renforcer la répression plutôt que tout ce travail de prévention et d’accompagnement », souligne Francis Guiteau, adjoint à la rénovation urbaine à Angers. Car pour l’élu angevin, il ne faut « pas confondre les émeutes et la réalité de la vie des quartiers populaires, avec des acteurs qui se mobilisent depuis des années pour que les gens retrouvent de l’espoir ».

Un budget en hausse de 40 millions d’euros pour 2024

Il y a dix jours, la secrétaire d’Etat à la Ville Sabrina Agresti-Roubache a annoncé une hausse de 40 millions d’euros du budget de son ministère pour 2024, à 640 millions d’euros. Un signal positif qui reste une goutte d’eau pour les maires. « On dit souvent qu’il y a beaucoup d’argent mis dans la politique de la ville mais la vérité c’est que c’est 1 % du budget de l’Etat », rappelle Johanna Rolland, maire PS de Nantes et présidente de France urbaine, pour qui « la question de l’ambition est majeure ».

De premières annonces devraient tomber le 9 octobre, à l’occasion d’un Comité interministériel des villes présidé par Élisabeth Borne. Parmi les sujets de consensus, les élus des grandes villes réclament qu’un travail soit fait sur le lien entre police et population. « Il faut repositionner la doctrine policière. Nous avons aujourd’hui une police d’intervention et non plus une police du lien. Il faut recréer du lien avec les jeunes, les commerçants, les habitants », souligne Michel Bisson (PS), président de l’agglomération Grand Paris Sud.