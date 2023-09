Le constat est accablant. Selon le Conseil scientifique de l’Education nationale, l’évolution récente des élèves dans leur compréhension des chiffres est largement insuffisante, à leur entrée en sixième. Dans une note d’alerte de trois pages, les membres du groupe de travail « Evaluations et interventions » pointent de grosses lacunes des enfants, en particulier sur les fractions.

« A l’entrée en sixième, la plupart des élèves ignorent le sens des fractions les plus simples », souligne le rapport, notant que seulement 22 % des élèves placent correctement la fraction 1/2 sur une ligne graduée de 0 à 5. « Seule la moitié des élèves trouve la bonne réponse à la question : " Combien y a-t-il de quarts d’heures dans 3/4 d’heure ? " », note également l’étude.

Un faible niveau qui touche tous les milieux

Confusion entre différents types de nombre, méconnaissance de la virgule, de la notation décimale… Les manques sont nombreux et touchent tous les milieux. « En REP, le taux d’erreurs avec les fractions atteint 85 %. Hors REP et dans les écoles privées, il reste très élevé, de l’ordre de 75 % », précise le rapport.

Parmi les facteurs inquiétants, l’absence d’évolution positive depuis trois ans. Pire, le niveau de méconnaissance des fractions continue à se jouer plus tard dans la scolarité. « Cette absence d’amélioration suggère que des actions beaucoup plus vigoureuses doivent être entreprises pour mieux enseigner les nombres et les fractions au primaire », suggère la note.

Au rang des recommandations, les experts suggèrent une introduction plus précoce des concepts mathématiques, dès le début de l’école élémentaire. Pour rappel, selon l'enquête internationaleTIMMS, la France faisait partie des pays en queue de peloton concernant le niveau de ses élèves de CM1 et de 4e en mathématiques.