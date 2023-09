Les menaces d’attentat visant des établissements scolaires se sont multipliées en France ces derniers jours, obligeant l’évacuation des élèves et du personnel à de multiples reprises. Ce fut le cas le 20 septembre au lycée Ozanam de Cesson-Sévigné, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), après la réception d’un mail contenant « une menace liée à la présence d’explosifs dans l’établissement ». Le lycée avait été évacué et les forces de l’ordre étaient rapidement intervenues pour sécuriser les lieux. Aucune trace d’explosif n’avait été retrouvée.

D’après le procureur de la République de Rennes, le mail avait été envoyé le 19 septembre à 23h50 sur la boîte mail du secrétariat, occasionnant l’évacuation du lycée le lendemain matin à l’ouverture du message. Le parquet précise que les menaces ont été formulées « sur fond d’islamisme radical », précisant qu’aucune interpellation n’avait eu lieu.

[#Evacuation]

Suite à la réception d'un courrier électronique contenant une #menace d'attentat

Les effectifs @PoliceNat35 procèdent à l'évacuation et à la mise à l'abri des élèves et personnels de l'ensemble scolaire Frédéric Ozanam @cessonsevigne

Vérifications en cours pic.twitter.com/2EY17Bz1RA — Police nationale 35 (@PoliceNat35) September 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Rennes sous les qualifications de « menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens » mais aussi « divulgation d’information fausse afin de faire croire à une destruction dangereuse ». Des faits qui font encourir une peine de six ans de prison et de 45.000 euros.

Un mineur a été interpellé

Plusieurs établissements scolaires ont dû être évacués ces derniers jours après la multiplication de menaces terroristes, notamment en Normandie et en région parisienne. Un mineur a été arrêté et placé en garde à vue. « Ce type de menace particulièrement inacceptable constitue une atteinte grave à la tranquillité de la communauté éducative et présente au surplus un caractère particulièrement anxiogène dans le contexte réel de menace terroriste que nous connaissons », estime le procureur de Rennes Philippe Astruc.