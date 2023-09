Il reconnaît « un peu de stress » à la veille de recevoir le roi Charles III et la reine Camilla, même si cela ne « l’empêche pas non plus de continuer à gérer les affaires courantes de la ville. » Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a organisé un point informel ce jeudi à l’hôtel de ville, qui sera la première étape de la visite bordelaise du couple royal, qui ponctue sa visite d'Etat en France par un passage à Bordeaux vendredi.

« Il s’agira d’une courte cérémonie d’accueil, explique l’élu écologiste. L’accueil dans la cour de l’hôtel de ville sera assuré par des enfants, et s’il fait beau ce sera un accueil musical. Ensuite, je présenterai au roi et à la reine une exposition photos d’archives sur la visite du Prince de Galles à Bordeaux en 1977 et de la reine Elizabeth en 1992. » Moment fort de la cérémonie, le maire et le roi planteront ensemble « un arbre dans les jardins de l’hôtel de ville. » Evénement auquel sera associé le maire de Bristol, invité pour l’occasion, dans le cadre du jumelage avec Bordeaux qui dure depuis soixante-seize ans.

Moins d’une centaine de personnes à l’hôtel de ville

Pierre Hurmic précise qu’il y aura « assez peu de personnes à l’hôtel de ville, moins d’une centaine » mais que le conseil municipal sera représenté dans son intégralité. Il n’a pas souhaité préciser si d’anciens élus, ou un ancien maire, feraient partie de la délégation… Des cadeaux sont prévus, « mais je laisse la primauté de l'information à celui qui les recevra » prévient le maire.

Visite de Charles III à #Bordeaux Pierre Hurmic détaille la cérémonie d'accueil du Roi et de la Reine vendredi à l'hôtel de ville. #CharlesIII pic.twitter.com/fMuYCAyWeU — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 21, 2023



« Bordeaux est la première ville de l’hexagone [hormis Paris] qui est visitée par le nouveau roi d’Angleterre, qui n’a pas choisi par hasard notre ville de Bordeaux, poursuit Pierre Hurmic. C’est donc un honneur et une reconnaissance de ce qui se fait à Bordeaux sur le défi écologique et climatique, qui passionne le monarque britannique. »

« Pas courant dans la vie d’un maire »

Sur la préparation de cette visite, Pierre Hurmic indique que « sitôt que le principe d’une visite d’Etat a été acté entre les autorités nationales et que Buckingham a exprimé le souhait de venir à Bordeaux, nous nous sommes joints aux échanges pour préparer au mieux ce déplacement. » Des échanges qui ont duré « plusieurs mois », autour de messages clés : « les liens historiques entre Bordeaux et le Royaume-Uni, ensuite les liens humains, car la communauté britannique est nombreuse dans la région mais aussi dans la ville de Bordeaux, enfin les préoccupations communes sur les enjeux écologiques et climatiques, qui colorent cette visite bordelaise. »

Le maire de Bordeaux ajoute qu’il s’est lui-même « préparé à cette visite », « je me suis bien renseigné sur la personnalité du roi, pour mieux connaître son engagement très ancien sur l’écologie. » « Ce n’est quand même pas courant dans la vie d’un maire de recevoir un monarque britannique. »

Baskets ou pas baskets ?

Si l’élu ne veut pas dévoiler la teneur de son message au monarque, il précise qu’il parlera « en Anglais, même si le roi tient beaucoup à parler en Français, je ne veux donc pas le froisser. » Le protocole sera quant à lui « assez classique » assure Céline Papin, adjointe aux relations internationales. « Il n’y a rien d’extravagant. » « Il n’y a pas eu de répétition de l’accueil, ce n’est pas du théâtre non plus, et on sait globalement comment ça va se passer » ajoute Pierre Hurmic. « Le plus préoccupant, et ce qui a demandé le plus de temps, c’est la sécurité. Je peux témoigner de l’importance du travail qui a été effectué sur ce terrain-là. »

Reste à savoir si le maire de Bordeaux arborera vendredi ses baskets qui ne le quittent quasiment jamais. « Le maire de Bordeaux sait s’adapter aux situations, quelles qu’elles soient, et la tenue vestimentaire sera adaptée à la circonstance, sourit l’élu. Pour les baskets vous verrez demain. »