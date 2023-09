Montpellier (Hérault) est la meilleure ville étudiante de France, selon la 17e édition du palmarès de L’Etudiant, publiée ce jeudi. La capitale héraultaise devance Strasbourg (Bas-Rhin), Rennes (Ille-et-Vilaine), Toulouse (Haute-Garonne) et Caen (Calvados). Lyon (Rhône) est classé 11e, ex aequo avec Nantes (Loire-Atlantique), Bordeaux (Gironde) est 16e, Lille (Nord) est 17e et les communes d’Aix-en-Provence et de Marseille (Bouches-du-Rhône), comptabilisées ensemble par cette publication spécialisée, sont 19e.

Ce palmarès a comparé les 46 villes françaises qui accueillent plus de 8.000 étudiants, en se basant, notamment, sur le cadre de vie, le logement ou les transports en commun. Cette année, L’Etudiant a introduit dans sa méthodologie de nouveaux critères, comme la qualité de l’air ou la santé. Montpellier, en tête du classement, a d’ailleurs gagné dix points cette année et pris la tête du classement grâce, en particulier, à la donnée Santé.

Strasbourg, 2e, performe elle aussi grâce à ce critère, mais aussi grâce à sa part importante d’étudiants internationaux (14 %). Rennes, 3e, doit son bon classement « à sa régularité dans l’ensemble des thématiques », indique le site Web de L’Etudiant.