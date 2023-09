Les pêcheurs vont avoir l’occasion à partir de ce jeudi d’exprimer leur colère, notamment sur la fin des aides au gazole et le « désengagement » de l’Etat d’un secteur « au bord du gouffre ». Les assises annuelles de la pêche s’ouvrent en effet, pour deux jours, à Nice.

Le secrétaire d’Etat à la Mer, Hervé Berville, a confirmé samedi que les aides à la trésorerie de 20 centimes (hors taxe) par litre de gazole s’arrêteraient le 15 octobre. « Ce n’est pas à l’Etat de se substituer tout le temps à la responsabilité de tous les acteurs de la filière », a-t-il estimé, dans un entretien à Ouest-France et TV-Rennes.

Des pêcheurs « pris en étau » entre les cours du gazole et du poisson

Le coût global de ces mesures, en place depuis mars 2022, s’est élevé à 75 millions d’euros pour l’Etat, le gouvernement affirmant ne plus pouvoir les prolonger « car le régime européen qui permettait ces aides s’arrête cette année ».

La déclaration du secrétaire d’Etat a été perçue comme « une provocation » par les professionnels. « On est pris en étau entre le cours du gazole et le cours du poisson, qui est très bas », a témoigné Christophe Collin, directeur de l’Armement bigouden au Guilvinec (Finistère). L’un de ses neuf navires est ainsi revenu au port avec 43.000 euros de poissons pour une dépense exorbitante de 23.000 euros de gazole.

Une flotte française vieillissante

Mercredi, les principales organisations du secteur ont également dénoncé le « désengagement » de l’Etat. Le comité national des pêches (CNPMEM) a haussé le ton, rappelant la capacité de mobilisation des pêcheurs, tandis que l’association France Filière Pêche (FFP), l’interprofession regroupant pêcheurs, mareyeurs, transformateurs et distributeurs, a estimé qu’il ne revenait pas à la filière de « pallier les manquements du gouvernement ».

La flotte française, troisième de l’Union européenne derrière l’Espagne et le Danemark avec quelque 6.500 navires, a diminué de plus d’un quart en vingt ans. Ses armements sont vieillissants, comme ses marins, dont près de la moitié partiront à la retraite d’ici 5 à 10 ans. Et la succession de crises, du Covid-19 au Brexit, l’a encore fragilisée.

Le secrétaire d’Etat devant les pêcheurs vendredi

Les pêcheurs regrettent surtout « un manque de considération » du gouvernement. « Depuis deux ans, l’Etat a (répondu) à l’urgence, mais sans définir les conditions d’une solution pérenne pour le secteur ni afficher d’ambition concrète pour la pêche française pour les 20 prochaines années », selon le comité national.

« Où sont les 100 millions d’euros que le secrétaire d’Etat voulait imposer aux grandes et moyennes surfaces ? Plutôt que de faire des annonces, il aurait dû nous accompagner », a déploré le président du comité national, Olivier Le Nezet. Selon lui, l’enjeu est plutôt de parvenir à des solutions pérennes, permettant au secteur de recruter, de se décarboner et de retrouver un équilibre. La réponse d’Hervé Berville est attendue vendredi matin lors de sa venue aux assises.