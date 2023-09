C’est une obligation depuis le 1er janvier 2023. Dans la restauration collective publique, une option végétarienne doit désormais être proposée chaque jour. A Brest, le centre hospitalier universitaire a décidé d’aller encore plus loin en ne proposant au menu que des repas végétariens chaque jeudi. Cela concernera bien sûr le personnel de l’établissement de santé mais aussi les patients et les résidents qui se verront servir un repas 100 % végétarien le midi et le soir à compter de ce jeudi 21 septembre.

En ligne avec la feuille de route sur la planification écologique du système de santé dévoilé en mai, le CHU de Brest entend ainsi « initier une dynamique de végétalisation alimentaire compatible avec celle proposée par la Convention citoyenne pour le climat dont l’un des objectifs est de réduire de 20 % la consommation de viande et de produits laitiers d’ici à 2030 », explique-t-il dans un communiqué.

Un CHU déjà engagé dans la transition alimentaire

Établissement pilote dans le projet Cool Food Pro, qui vise à accompagner le secteur de la restauration collective vers des changements durables, le CHU de Brest a déjà engagé sa transition en intégrant plus de bio, de local et de végétarien dans ses menus. Avec déjà des résultats encourageants pour l’hôpital breton qui se félicite d’avoir économisé « plus de 281 tonnes de CO2 en un an, soit 49.000 m³ d’eau. »

Pour réduire leur empreinte carbone, les hôpitaux de Marseille ont également décidé récemment de diviser par deux la quantité de viande rouge servie aux patients.