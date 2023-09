Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un roi et un souverain pontife : la diplomatie française a une semaine chargée avec la venue à partir de ce mercredi du roi Charles III et vendredi du pape François. Le souverain britannique est attendu, avec Camilla, pour notamment célébrer durant trois jours la relance de l’amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. Temps fort de cette visite d’Etat : un dîner sera offert dans la soirée dans la prestigieuse galerie des Glaces du château de Versailles. En attendant de voir le roi peu avant 15 heures à l’Arc de Triomphe à Paris, 20 Minutes fait le bilan de sa première année en tant que souverain.

A la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, les responsables des différents pays du monde ont, sans surprise, parlé mardi de la guerre entre Moscou et Kiev. Dans son discours, Volodymyr Zelensky a pour sa part accusé la Russie de commettre un « génocide » en Ukraine, s’efforçant de rallier à sa cause des pays du Sud parfois sceptiques en leur disant qu’ils avaient eux aussi un intérêt en la victoire de Kiev. La tension pourrait en outre monter encore d’un cran ce mercredi à New York. Le président ukrainien doit en effet s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU, faisant face à la Russie, membre permanent, pour la première fois depuis le début de la guerre.

Paris commence bien sa nouvelle campagne en Ligue des champions. Le PSG a en effet livré une prestation très aboutie, mardi soir, face au Borussia Dortmund en s’imposant 2-0. S’il a bien ouvert le score sur penalty au retour des vestiaires (49e minute) et mis son équipe sur de bons rails, Kylian Mbappé n’a par contre pas livré un grand match. Moins de dix minutes plus tard, Hakimi a en outre doublé la mise d’un extérieur du droit après un crochet et un une-deux millimétré avec Vitinha dans la surface adverse. Avec cette victoire au Parc des Princes, Paris prend surtout la tête du difficile groupe F à la faveur d’un match nul entre l’AC Milan et Newcastle.