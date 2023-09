Une arrivée suivie par des centaines de curieux, et qui marque le lancement des préparatifs en vue de la visite du Roi Charles III et de la Reine Camilla, vendredi à Bordeaux. La frégate de la Royal Navy HMS Iron Duke, que le Roi visitera durant son parcours bordelais, est arrivée dans le port de la lune mercredi vers 11h30. Après avoir passé le pont Chaban-Delmas, elle s’est amarrée sur les quais de Bordeaux, où elle restera jusqu’à dimanche, avec un départ prévu aux alentours de 13 heures.

Arrivée à #Bordeaux de la frégate Iron Duke de la Royal Navy dans le cadre de la visite du roi #CharlesIII vendredi. Le navire de guerre restera amarré dans le port de la lune jusqu’à dimanche. pic.twitter.com/ROAmidSUgD — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 20, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



À quelques encâblures, la place de la Bourse est en train de faire place nette. Avec sa dimension patrimoniale, elle promet d’être un des moments phares du parcours bordelais du couple royal, qui doit s’y arrêter dans le milieu de l’après-midi. L’office de tourisme de Grande-Bretagne profitera de l’occasion pour y organiser un événement intitulé Great, mais selon les informations de Sud Ouest l’événement ne sera ouvert que sur invitation, et seules 1.500 personnes triées sur le volet pourront y accéder.

Ouverture de la place Pey-Berland à 11h30

Même si tout le parcours sera évidemment extrêmement sécurisé et réglé à la minute près, le maire Pierre Hurmic assure que les Bordelaises et les Bordelais « auront l’opportunité de voir l’arrivée du couple royal », depuis le Miroir d’eau pour la séquence de la place de la Bourse, et depuis la place Pey-Berland pour leur arrivée à l’hôtel de ville, où Charles et Camilla doivent être reçus vers 13h30.

Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic est prêt pour l'arrivée du couple royal - Twitter/Pierre Hurmic

« La place Pey-Berland sera ouverte à partir de 11h30 » tandis que « l’événement place de la Bourse débutera en début d’après-midi et durera jusqu’à la fin de l’après-midi. Le public aura l’occasion de se retrouver et profiter de l’ambiance sur le Miroir d’eau tout au long de l’après-midi » écrit Pierre Hurmic.

Périmètres de protection

Après la place de la Bourse, il est convenu que Charles et Camilla se séparent. Le Roi doit aller visiter la forêt expérimentale de Floirac, un site chargé d’étudier la résilience de la forêt face au réchauffement climatique, tandis que la Reine se rendra dans les locaux de l’association d’aide aux démunis, Le Pain de l’Amitié. Le couple se rejoindra en fin d’après-midi dans l’enceinte du grand cru classé de Pessac-Léognan, Smith Haut-Lafitte, sur la commune de Martillac, au sud de Bordeaux.

La préfecture de la Gironde annonce dans un communiqué ce mercredi soir, qu'au regard « du nombre de visiteurs attendus, un dispositif de sécurité sera mis en place dans plusieurs zones. Des périmètres de protection installés vendredi dès 11 heures autour de la place Pey-Berland, des quais de la Garonne rive-gauche et du quartier Saint-Nicolas à Bordeaux, autour de l'observatoire de Floirac et sur la commune de Martillac. La circulation des piétons et des vélos y sera possible, mais de manière canalisée. Certaines zones barriérées seront soumises à un accès réglementé, avec contrôles systématiques du public. »

Par ailleurs, la circulation autour des périmètres de protection sera déviée, plusieurs voies faisant l'objet d'une interruption de circulation. Concernant les transports en commun, l'itinéraire des trams et des bus sera adapté entre 12h30 et 15 heures.

Le départ de Bordeaux est prévu aux alentours de 17h45 depuis l’aéroport de Mérignac. Le déplacement à Bordeaux initialement prévu en train depuis Paris, a en effet finalement été remplacé par l’avion.