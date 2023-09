« Le pape demande », « le pape estime », « le pape déclare »… S’il a très peu de pouvoir politique, les propos du premier catholique du monde sont sans cesse scrutés. Que ce soit pour y voir un signe de modernisation de la religion, ou l’adoubement de certaines opinions politiques sur l’écologie ou les flux migratoires, ses prises de position et leurs implications sont souvent reprises et commentés. L’importance de la visite du pape François à Marseille en est un exemple.

Cet intérêt s’explique de plusieurs façons. En plus d’être à la tête du clergé catholique, le pape reste aussi le chef d’Etat du Vatican. Avec environ 1,36 million de personnes baptisées catholiques dans le monde en 2020, selon les statistiques du Vatican, et de nombreuses visites à l’étranger, la parole du souverain pontife et ses prises de position sont souvent largement relayées par les médias.

Et vous quelle attention portez-vous à la parole du pape ? Cherchez-vous à savoir ce qu’il a dit lors d’un discours ou d’un déplacement ? Que pensez-vous de ses prises de position ? Pensez-vous que sa parole a une portée sur la scène internationale ou auprès des populations ? Plus ou moins qu’un autre chef d’Etat, par exemple ? Vos réponses pourront servir à la rédaction d’un article. Merci.