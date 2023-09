L’Eurométropole de Strasbourg va expérimenter la semaine de quatre jours

Que ce soit dans le secteur privé ou public, les offres d’emploi, surtout lorsqu’elles demandent certaines compétences, sont difficiles à pourvoir… et cela est particulièrement vrai pour les collectivités, explique l’exécutif strasbourgeois. « La maison Eurométropole », constate Valentin Rabot, vice-président en charge de la politique des ressources humaines, attire moins. Elle n’est plus ce qu’elle a été et rencontre des difficultés de recrutement malgré les 200 métiers que comptent les services de l’agglomération. Pénurie des compétences, concurrence entre les différentes offres d’emploi, concurrence salariale, manque d’inclusivité, liste notamment le RH. Aussi, la collectivité a décidé d’aller plus loin pour reformater son approche et la gestion du temps de travail. Avec, en tête de gondole, l’expérimentation du passage à la semaine de quatre jours. Une possibilité, sur la base du volontariat, proposée en fonction des contraintes des services.

Une évolution nécessaire, un véritable changement, « comme partout dans la société, rendu obligatoire par un nouveau le rapport au travail, de travailler différemment », souligne Syamak Agha Babaei, vice-président de l’Eurométropole mais aussi premier adjoint à la Ville de Strasbourg. Commune qui a elle seule représente 60 % des 7.000 agents que compte l’Eurométropole. « Il faut s’adapter aux attentes de nos publics, les jeunes notamment, souligne l’élu. Il faut aller aussi encore plus loin dans l’analyse de la pénibilité de certains postes de travail, réfléchir à être plus inclusif également. » En ce sens précisément, l’élu a annoncé la formation d’une commission interne composée d’élus, d’agents et d’associations féministes, pour étudier la possibilité d’un congé menstruel.

Rendre « la maison Eurométropole » plus attractive

Aussi, pour rendre « la maison Eurométropole » plus attractive, le temps de travail, qui reste de 1.607 heures travaillées par année comme le prévoit la loi respecte, va être managé différemment. Avec pour fil rouge, la question des priorités : est-ce « le nombre d’heures travaillées ou l’accomplissement d’une mission ? » qui prévaut, s’interroge l’exécutif.

Faciliter le management, prendre plus en compte la pénibilité d’un poste… Dans les faits, cela va se traduire par une réduction de travail pour les 390 Atsem de l’agglomération strasbourgeoise avec un passage aux 32 heures hebdomadaire. Une réduction qui s’ajoute également à la semaine de quatre jours dont elles peuvent déjà disposer. Pour l’ensemble des agents, adieu, pour les volontaires toujours, d’avoir à badger. Priorité est donnée à une certaine autonomie dans la gestion de son temps de travail mais surtout « à l’allègement de la gestion du personnel, du contrôle, tâches qui mobilisent de nombreuses heures de travail et de personnels », reconnaît Valentin Rabot.

La semaine de quatre jours, un dispositif sollicité par 37 % des collectivités françaises relève Vincent Rabot, expérimentée seulement jusqu’à présent dans la seule métropole lyonnaise depuis septembre, devrait donc être approuvée lors de la prochaine assemblée de l’Eurométropole strasbourgeoise pour une mise en place début 2024. Reste qu’elle pourrait rester une mesure bien discrète. Il n’existe en effet pour l’instant pas de données précises sur le nombre de volontaires dans l’Eurométropole, sans compter l’intérêt réel et la faisabilité dans un service public déjà bien chargé. « 35 heures ramenées à quatre jours, font environ plus de 8h45 de travail par jour, précise Valentin Rabot. Jongler entre temps personnel et temps de travail est un équilibre difficile. Ce n’est pas toujours compatible avec certaines obligations personnelles, comme pour des personnes seules avec des enfants », illustre le directeur. Un équilibre tout aussi difficile à trouver pour les chefs de service qui devront décider à l’avenir si cela est possible ou non dans son service, en fonction des missions à accomplir. En attendant le grand saut, il reste donc du pain sur la planche pour les pouvoirs publics strasbourgeois.