La revue scientifique The Lancet publie ce lundi une étude inédite sur les violences sexuelles que subissent les femmes demandeuses d’asile en France, rapporte Le Monde, qui est allé plus loin que les chiffres et publie les histoires poignantes de huit d’entre elles.

Médecin généraliste dans une maison de santé du 3e arrondissement à Marseille, Jérémy Khouani a décidé de lancer cette étude il y a trois ans pour mettre de la « science » à ce qu’il observait en consultation.

Réalisée avec l’assistance publique-Hôpitaux de Marseille et la faculté de médecine d’Aix-Marseille, elle porte sur 273 femmes arrivées en France, et en attente de réponse sur leur statut : 26 % se déclarent victimes de violences sexuelles au cours de leurs douze derniers mois sur le territoire, et 75 % avant leur entrée en France. La moitié d’entre elles viennent d’Afrique de l’Ouest, le reste du Moyen-Orient, d’Asie ou d’Europe.

« Les demandeuses d’asile encourent dix-huit fois plus le risque d’être victimes de viol en France que les Françaises de la population générale », écrit le journal. Les témoignages recueillis par le quotidien illustre des violences systémiques, qui font dire à Jérémy Khouani que le viol est « comme passage presque inévitable de la migration. »