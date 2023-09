Les voyageurs de plusieurs gares du grand Ouest, verront cette semaine des agents commerciaux d’un nouveau genre. La compagnie ferroviaire privée Le Train, participe en effet pour la première fois à la Semaine européenne de la mobilité, dans les gares de Bordeaux, Nantes, Rennes, Tours et Angoulême.

Créé en février 2020, Le Train ambitionne d’ici à fin 2025, début 2026, de desservir onze destinations, pour relier les métropoles de Bordeaux, Rennes, Nantes et Tours, les grandes agglomérations de Poitiers, Angoulême et Angers et les villes côtières de La Rochelle et Arcachon. Concentrée jusqu’ici à peaufiner sa stratégie, lever des fonds et lancer ses commandes de rames qui seront construites par l’Espagnol Talgo, la compagnie ferroviaire née en Charente et aujourd’hui installée à Bordeaux, estime que « c’est le bon moment pour aller à la rencontre de nos futurs voyageurs », explique la directrice générale adjointe, Catherine Pihan-Le Bars.

« Les voyageurs restreignent leurs déplacements par manque d’offre disponible »

« Nous voulons faire connaître Le Train avec des événements sur les différents parvis de gare que l’on desservira lors de notre lancement commercial, pour faire "teaser" cette envie de voyage entre la Bretagne, Nantes et le Sud-Ouest, alors que les voyageurs restreignent aujourd’hui leurs déplacements par manque d’offre disponible », poursuit la directrice générale adjointe.

L’idée de cette compagnie est de proposer des liaisons à grande vitesse, en utilisant au maximum le tronçon de la LGV Sud Europe Atlantique, pour réduire les temps de trajet entre ces différentes villes. « Le démarrage commercial de l’entreprise est pour le moment conditionné à plusieurs paramètres, notamment la livraison de notre matériel roulant », ajoute encore Catherine Pihan-Le Bars.

De mardi à jeudi, à l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, les équipes Le Train seront présentes dans différentes gares :