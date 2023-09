A Menton la semaine dernière, Gérald Darmanin était venu annoncer un nouveau renfort des forces de l’ordre face à « des flux de migrants en augmentation » à la frontière entre la France et l’Italie. Les arrivées massives sur l’île de Lampedusa, ces derniers jours, font désormais envisager à la préfecture des Alpes-Maritimes la création d’un centre « temporaire » pour accueillir entre 150 et 200 personnes par jour à Menton.

Selon BFMTV, un site va être réquisitionné. Il sera confié à la Protection civile, qui confirme avoir visité un terrain ce lundi matin à la demande des services de l’Etat. Mais rien n’est encore acté, selon les services de l’Etat. « On anticipe, mais rien n’est décidé », précise ainsi une porte-parole, contactée par 20 Minutes. Sur Twitter, la préfecture dément « tout projet de création d’un camp de migrants » mais assure qu’il est « prévu d’augmenter temporairement les capacités d’accueil […] pour les étrangers en situation irrégulière interpellés avant leur remise aux autorités italiennes ».

FAKE NEWS#Prefet06 dément catégoriquement tout projet de création d'un camp de migrants à Menton.

Il est prévu d'augmenter temporairement les capacités du local de police pour les étrangers en situation irrégulière interpellés,avant leur remise aux autorités italiennes. — Préfet des Alpes-Maritimes🇫🇷 (@prefet06) September 18, 2023



8.500 personnes arrivées à Lampedusa en trois jours

De plus amples informations et peut-être une confirmation pourraient être communiquées dans l’après-midi, au moment même où le ministre de l’Intérieur est en déplacement à Rome pour discuter de la coopération européenne sur le sujet de cette crise migratoire.

La France veut notamment « aider [l’Italie] à tenir sa frontière » extérieure, première porte d’entrée vers l’Europe en provenance d’Afrique du Nord, a déclaré Gérald Darmanin ce lundi matin sur Europe 1 et CNews. Entre lundi et mercredi dernier, environ 8.500 personnes, soit plus que l’ensemble de la population de Lampedusa, sont arrivées à bord de 199 bateaux, selon les chiffres de l’agence des Nations unies pour les migrations.