Au Japon, les experts statistiques ont tranché et leur sentence paraît irrémédiable. Depuis des décennies, l’archipel fait face au vieillissement de la population et la tendance va en s’accentuant. Selon les données communiquées par les autorités, plus d’un citoyen sur dix est âgé de plus de 80 ans. Autre statistique : plus de 29 % de la population a plus de 65 ans, un chiffre qui pourrait être atteint en France à l’horizon 2070, d’après l’Insee.

Quelles seraient les conséquences chez nous si 10 % de la population avait plus de 80 ans ? Éléments de réponse avec Laurent Toulemon, chercheur à l’institut national d’études démographiques (Ined).

La population française suit-elle les traces du Japon ? A quel horizon ?

Quoi de plus logique qu’un vieux pays, la France, envahie par une population de petits vieux. Aujourd’hui, en se référant à l’outil interactif sur pyramide des âges de l’Insee, environ 4,1 millions de Français sont âgés de 80 ans ou plus, soit 6 % de la population. Oui, la France va se retrouver dans une situation similaire à celle du Japon. Mais, selon notre spécialiste, il n’y a pas de raisons de s’en inquiéter.

« Selon les projections de l’Insee, on épousera la situation du Japon d’ici une vingtaine d’années, vers 2042. On peut expliquer cela par deux mouvements : un vieillissement structurel avec une baisse de la mortalité et de la fécondité ». Selon les scénarios d’espérance de vie haute ou basse, c’est-à-dire si la mortalité diminue plus ou moins rapidement que par le passé, cette proportion serait atteinte entre 2038 et 2051, complètent les experts de l’Insee, contactés par 20 Minutes.

Cette tendance qui s’explique par la génération du baby-boom. Après guerre, la natalité a fait un bond, et les nouveau-nés de cette époque-là ont désormais 75 ans. « Les générations peu nombreuses nées avant 1945 vont être remplacées par les générations beaucoup plus nombreuses nées à partir de 1946. Ça va accélérer le vieillissement, on atteindra les 10 % de plus de 80 ans vers 2042. Après ce stade, le nombre de personnes âgées continuera à augmenter, mais beaucoup moins rapidement », complète notre expert.

Les conséquences du vieillissement de la population seront-elles absorbées par le système actuel ?

Le vieillissement des Français va nécessiter de se repencher sur trois chantiers prioritaires : la retraite, la santé, et la solidarité. « Le système de retraites est déjà confronté à la problématique, mais il est censé être prêt à assumer le choc, juge notre expert. Pour le médical, les consommations de santé explosent dans la dernière année de vie. Comme il y aura une augmentation du nombre de décès, il y aura aussi une hausse importante de citoyens souffrant de maladie en fin de vie ».

Enfin, concernant la solidarité, la société va devoir s’adapter aux personnes âgées, et notamment à la dépendance en fin de vie. Les changements sont nombreux et conséquents donc, mais ils ne devraient pas entraîner de déséquilibre. « Aujourd’hui, on a peu de personnes âgées en France parce qu’il y a eu une augmentation brutale du nombre de naissances, il y a soixante-quinze ans. Donc, on va revenir à un état d’équilibre dans les 20 prochaines années », précise Laurent Toulemon.

La baisse du taux de fécondité fait-elle craindre un manque de renouvellement des générations ?

Le taux de natalité en France a baissé de 7 % au premier trimestre cette année. Même si la France conserve le taux de fécondité le plus élevé de l’UE (1,8 enfant par femme, contre 1,5 en moyenne), la tendance est à la baisse depuis les années 2010, avec des dynamiques différentes selon les classes d’âge. « Le taux de fécondité des femmes de moins de 30 ans baisse depuis les années 2000. Cette diminution s’accentue depuis 2015. Le taux de fécondité des femmes de 30 à 34 ans a baissé plus tardivement », précisent les experts de l’Insee.

« Malgré un rebond après le Covid, la fécondité baisse, même si on ne peut pas parler d’effondrement. Au niveau actuel, s’il n’y avait pas de migration, il faudrait un peu moins de 2,1 enfants/femme pour que les générations soient renouvelées », décrypte Laurent Toulemon.

Pas de motifs d’inquiétude immédiats donc, contrairement au Japon et à certains de ses voisins asiatiques (Corée du Sud, Taïwan, Singapour). « En Corée du Sud, le taux de fécondité est à moins d’un enfant/femme. Sur le long terme, la population est divisée par deux tous les 30 ans. En un siècle elle est divisée par 8, il y a quelque chose d’un peu vertigineux », confie le chercheur. A titre de comparaison, si la France reste au taux de fécondité actuel, il faudrait « plus de deux siècles pour que notre population soit divisée par deux ». De quoi se prémunir, pour l’instant, d’une société en manque d’adultes.