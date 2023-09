La justice peut-elle tenir pour responsable les réseaux sociaux dans les cas de suicides consécutifs à des situations de harcèlements ? Les parents d’une jeune fille de 15 ans, qui ont déposé une plainte contre le réseau social TikTok, le croient, rapporte France Info.

Marie, 15 ans, s’était suicidée en septembre 2021 à Cassis (Bouches-du-Rhône) dans sa chambre. Une poignée de semaines avant son passage à l’acte, l’adolescente avait posté sur TikTok une vidéo pour dire son ras-le-bol d’être harcelée pour son poids et partager son mal-être.

Pour l’avocate Laure Boutron-Marmion, citée par France Info, « TikTok a évidemment sa part de responsabilité ». Elle met en cause la puissance de son algorithme qui a amené la jeune fille à recevoir « en masse [d] es vidéos qui sont sur le même thème et qui ne peuvent que conduire à être encore plus mal ». Cette plainte, une première en France, est en cours d’instruction au côté d’une enquête sur les faits de harcèlement scolaire.