Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’exécutif va ouvrir ce lundi une séquence d’une dizaine de jours sur les questions environnementales. Après plusieurs mois d’atermoiements, Elisabeth Borne reçoit à 10h30 à Matignon les chefs de partis politiques pour « partager la feuille de route » de la « planification écologique » jusqu’en 2030. Ce rendez-vous à huis clos permettra de débattre des solutions pour une transition écologique « juste » et non « punitive », explique-t-on à Matignon.

Par contre, les principales annonces attendront et devraient être réservées à une prise de parole d’Emmanuel Macron, aux contours encore flous, la « semaine prochaine ». En attendant l’intervention du président, à Matignon ce lundi les sujets de crispation ne manqueront pas, notamment sur l’articulation entre écologie et pouvoir d’achat, long et court terme, au moment où les prix de l’énergie et du carburant sont au cœur des débats.

Alors que la forte inflation rogne un peu plus chaque jour le pouvoir d’achat, c’est un plan très attendu par les associations, même si elles redoutent un simple catalogue de mesures sans ambition. Après huit mois de reports successifs, le gouvernement dévoile ce lundi sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté.

Les grands axes de ce « Pacte des solidarités » sont déjà connus : prévention de la pauvreté dès l’enfance, retour à l’emploi, lutte contre la grande exclusion et mesures pour que la transition écologique ne pèse pas trop sur les plus démunis. D’autres volets sont également prévus pour lutter contre la stigmatisation des plus pauvres, adapter les politiques publiques à certains territoires ruraux ou aux outremers, ou simplifier les relations avec les associations.

Les éclairs vont un peu moins s’acharner sur l’Hexagone ce lundi. Dans son dernier bulletin, Météo-France place tout de même 84 départements en vigilance jaune orages et deux en orange : l’Ardèche et la Drome. Ces deux départements sont également en vigilance orange pluie-inondation. Le Gard, L’Isère, la Savoie, l’Ain, la Haute-Savoie, le Jura et le Doubs seront eux en jaune pour la même vigilance.