Même si elles redoutent le manque d’ambition de l’exécutif, c’est un plan très attendu par les associations dans un contexte de forte inflation. Après huit mois de reports successifs, le gouvernement dévoile ce lundi sa nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté.

Les grands axes de ce « Pacte des solidarités » sont connus : prévention de la pauvreté dès l’enfance, retour à l’emploi, lutte contre la grande exclusion et mesures pour que la transition écologique ne pèse pas trop sur les plus démunis. D’autres volets sont également prévus pour lutter contre la stigmatisation des plus pauvres, adapter les politiques publiques à certains territoires ruraux ou aux outremers, ou simplifier les relations avec les associations.

Des associations pas encore convaincues

Echaudées par les différents reports d’un plan qui devait initialement être présenté en janvier dernier, les associations se montrent prudentes quant à son contenu, certains acteurs redoutant un catalogue de mesures déjà connues.

« Il faut que le gouvernement montre qu’il prend la mesure de ce qu’il se passe sur le plan de la pauvreté et de la précarité », estime ainsi le président de la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), Pascal Brice. « On en attend beaucoup, même si on n’a pas pour l’instant de signaux qui montrent une ambition énorme », abonde le délégué général de la Fondation Abbé-Pierre, Christophe Robert.

Parmi les mesures déjà annoncées et qui pourraient figurer dans le pacte, la création d’un « pass colo » pour les enfants de CM2, l’ouverture des collèges en Rep et Rep + de 8 heures à 18 heures - y compris pour les élèves ayant fini leurs cours ou en attente de les commencer - pour « lutter contre l’inégalité scolaire », ou encore la création de 200.000 places de crèches d’ici à 2030.

Les « territoires zéro non-recours », visant à détecter les usagers qui ne demandent pas de prestations sociales alors qu’ils y ont droit, pourraient également faire partie du pacte, tout comme le second plan quinquennal « Logement d’abord », dont l’objectif est d’accompagner vers le logement des personnes sans domicile.

Le revenu universel d’activité toujours en attente

Des mesures qui vont « dans le bon sens » mais jugées « largement insuffisantes » par les associations, qui réclament notamment une revalorisation des minimas sociaux, une hausse des aides au logement (APL), la fin des fermetures des places en hébergement d’urgence ou encore la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les secteurs en tension.

La pauvreté touche quelque 9,2 millions de personnes, soit près de 15 % de la population française selon l’Insee. Lancé en 2018 et doté de 8 milliards d’euros sur quatre ans, le précédent plan contenait plusieurs mesures dont des « bonus mixité » pour les crèches accueillant davantage d’enfants défavorisés dans les quartiers sensibles, des petits-déjeuners gratuits à l’école en zone prioritaire ou encore la création d’un « revenu universel d’activité », qui n’a jamais vu le jour.