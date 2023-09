Un épisode court mais intense. Le département de l’Hérault, qui avait été placé en vigilance rouge pour pluie et inondation en début d’après-midi samedi, en raison de cumuls de précipitations très importants, est repassé en vigilance orange jusqu’à 20 heures, tout comme le Gard et la Lozère, indique Météo-France.

Les « pluies orageuses peu mobiles et durables sur les Cévennes » se décalent « lentement vers les plaines de l’Hérault et du Gard », observe l’institut météorologique dans son dernier bulletin ce samedi. Plus tôt dans l’après-midi, il avait placé le département, soumis à d’intenses précipitations depuis le milieu de la nuit, en vigilance rouge, estimant que « l’importance des cumuls attendus » nécessitait une attention « absolue ».

Axes routiers et ferroviaire coupés

En raison de ces « pluies orageuses peu mobiles sur les Cévennes », « plus de 500 mm » de précipitations ont ainsi été relevés localement à 16h30 sur les hauts cantons de l’Hérault, « et de 170 à 190 mm sur les Cévennes gardoises », précise Météo-France.

« Les hauts cantons de Lodève, entre Bédarieux et Ganges, connaissent une accalmie » et « de fortes précipitations (entre 70 et 100 mm par heure) touchent actuellement le secteur de Saint-Martin-de-Londres », note pour sa part la préfecture de l’Hérault, qui a activé une cellule de crise. Au total, « 38 personnes ont été mises en sécurité sur le secteur de Roqueredonde et de Lodève depuis cette nuit » mais « aucune victime n’est à déplorer », poursuit-elle, précisant que les précipitations devraient désormais « se décaler vers Castries et Lunel », plus à l’est du département.

« Plusieurs axes routiers sont coupés au nord de Bédarieux et dans le secteur de Lodève en raison de la montée des eaux, de glissements de terrains et d’éboulements » tandis que « des secteurs du réseau secondaire sont fermés à titre préventif », détaille encore la préfecture. La ligne ferroviaire entre Bédarieux et Millau est également fermée, complète-t-elle, à la suite d’un effondrement sur 500 m en raison des forts cumuls d’eau.

Une amélioration attendue en fin de journée

Les cours d’eau de l’Orb et de la Lergue « sont en crue et des routes sont inondées », ont indiqué dans un communiqué les sapeurs-pompiers de l’Hérault, invitant les habitants des secteurs « du Lodevois, le Bousquet d’Orb, Bédarieux » à « observer la plus grande prudence » et à « éviter de se déplacer ».

Météo-France prévient en outre que « des cumuls atteignant 100 mm sont possibles sur le piémont (cévenol) voire en plaine » et que « de fortes rafales de vent sous les orages sont également possibles », avant que les conditions ne s’améliorent en fin de journée samedi.

Cet épisode pluvio-orageux, qui a débuté dans la nuit de vendredi à samedi, a notamment provoqué dans la matinée des inondations dans la commune de Lunas, au nord de l’Hérault, où la crue de l’Orb a emporté « plusieurs voitures » et inondé « plusieurs maisons sur un hameau situé en bordure du cours d’eau », sans faire de victime, a témoigné auprès de l’AFP le maire de Lunas, Aurélien Manenc, qui est également sapeur-pompier.