« C’est une nouvelle étape dans l’escalade contre la liberté de la presse et le droit à l’information en France », dénonce le Syndicat national des journalistes (SNJ). Dans un communiqué publié mercredi, plusieurs organes syndicaux de journalistes et photographes dénoncent la mise en examen de Yoan Sthul-Jäger pour « dégradation en bande organisée » et « association de malfaiteurs ».

Ce photojournaliste « travaille depuis plusieurs années sur des sujets liés à l’environnement et documente de nombreuses actions sur ces terrains », assure le communiqué. C’est l’une d’entre elles qui lui vaut aujourd’hui d’être menacé par la justice et privé de son matériel professionnel.

TOTAL SOUTIEN à notre confrère photoreporter poursuivi pour... journalisme 😠



La mise en examen de Yoan Sthul-Jäger constitue un signal extrêmement inquiétant pour la démocratie, dont la liberté d'informer est un pilier essentiel



APPEL COMMUN ⬇️ https://t.co/XHbR3nc99j pic.twitter.com/0fCBKZ00AF — SNJ - premier syndicat de journalistes (@SNJ_national) September 14, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Une garde à vue de 80 heures

Yoan Sthul-Jäger s’est rendu en décembre 2022 dans une cimenterie Lafarge pour couvrir les images d’une action de militants écologistes à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). Pour preuve ses photos qui sont reprises dans plusieurs médias à l’époque, dont Libération, Le Monde, Le Parisien, énumèrent les signataires du communiqué. Mais le professionnel est néanmoins réveillé le 20 juin dernier à 6 heures du matin par la sous-direction antiterroriste (SDAT) qui vient le chercher à son domicile afin de le placer en garde à vue pendant 80 heures.

« Photographier, filmer, enregistrer ou raconter par écrit un acte militant ne peut pas être un délit ; c’est du journalisme », rappelle le communiqué selon lequel cette mise en examen « constitue un signal extrêmement inquiétant pour tous·tes les journalistes, en particulier, et pour la démocratie, en général, dont la liberté d’informer est un pilier essentiel ».