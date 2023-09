Il s’agirait d’une première en France. A l’occasion de la rentrée, l’université d’Angers annonce la mise en place d’un congé menstruel pour ses étudiantes. Une mesure adoptée cet été par la Commission formation et vie universitaire qui permettra aux élèves souffrant de règles douloureuses de bénéficier de dix jours de congé par an. « Soit une absence par mois qui sera considérée comme justifiée, sans avoir besoin de certificat médical, explique à 20 Minutes Adrien Maslet, vice-président étudiant de l’université d’Angers et étudiant en master de finance. On connaît aujourd’hui les grosses difficultés à accéder à un médecin, qui ne sont d’ailleurs pas toujours bien formés à ce sujet. »

« Une simple déclaration au service de scolarité via un espace numérique dédié » suffira donc pour être dispensé de venir en cours. Objectif : éviter d’être pénalisé par trop d’absences injustifiées, qui privent parfois les élèves de leur bourse ou les sanctionnent au niveau des notes. « Si les douleurs surviennent un jour d’examen, la personne bénéficiera des mêmes modalités que pour une autre absence justifiée, à savoir une session de rattrapage », poursuit Adrien Maslet.

Une orientation vers le service de santé universitaire

Le dispositif, qui a été adopté « à la très grande majorité » vise aussi à améliorer la prise en charge des règles douloureuses, en orientant les étudiantes vers le service de santé universitaire. Quant au risque d’abus parfois dénoncé quand ce sujet émerge, Adrien Maslet n’y croit pas. « Le bien-être qui en découlera sera bien supérieur aux potentiels abus, juge le vice-président étudiant. Nous sommes un public adulte qui savons bien les répercussions que peut occasionner le fait de ne pas aller en cours sur la scolarité. »

L’université d’Angers compte quelque 25.000 étudiants.