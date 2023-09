Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce vendredi, un dossier sensible s’ouvre devant les assises de Pau jusqu’au 21 septembre. Deux jeunes hommes de 25 ans, Wyssem Manai et Maxime Guyennon, y sont renvoyés pour violences involontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le 5 juillet 2020 à Bayonne, ils montent à bord d’un bus conduit par Philippe Monguillot, 59 ans. Après des tensions autour de la validation de leurs titres de transport et du port du masque, alors obligatoire, des témoins assistent à un déchaînement de violence, qui conduira au décès du conducteur cinq jours plus tard. Entre 6.000 et 8.000 personnes avaient participé à une marche blanche organisée à Bayonne, après que la victime a succombé à ses blessures. Un autre accusé est aussi jugé pour avoir logé les deux agresseurs, leur permettant de se soustraire aux recherches.

Pour réduire le lourd endettement de la France, le gouvernement présentera fin septembre un budget pour 2024 qui scelle la fin progressive du « quoi qu’il en coûte » et identifie 16 milliards d’euros d’économies, sur fond de croissance moins dynamique qu’espéré. Le projet de budget, présenté le 27 septembre en Conseil des ministres, est affecté par un environnement économique morose qui a conduit l’exécutif à réviser en baisse à 1,4 %, contre 1,6 %, sa prévision de croissance du produit intérieur brut pour l’an prochain. Le gouvernement compte réaliser 16 milliards d’économies l’an prochain, dont l’essentiel (10 milliards d’euros) proviendra de la suppression progressive du bouclier tarifaire pour l’électricité, qui a permis de contenir les factures.

Le XV de France a assuré l’essentiel et pas beaucoup plus jeudi soir en battant l’Uruguay (27-12) pour son deuxième match dans cette Coupe du monde. Les Bleus n’ont pas réussi à se mettre à l’abri avant la pause, et se sont même fait peur en début de seconde période avant de mieux terminer la partie. Mais ils ont échoué à prendre le point du bonus offensif. L’équipe remaniée alignée par Fabien Galthié n’a pas donné toutes les garanties espérées, alors qu’un turnover est encore attendu la semaine prochaine contre la Namibie. Le sélectionneur a regretté des « petites erreurs » et un défaut de « maîtrise collective ».